Juan José Cortés ofrece "apoyo y experiencia" a familia de niño desaparecido

Juan José Cortés, el padre de Mariluz, la menor asesinada hace diez años en Huelva, ha acudido hoy a Las Hortichuelas, Níjar (Almería), para trasladar todo su "apoyo y experiencia" a la familia del niño de 8 años desaparecido en esta barriada el pasado martes.

"He querido mostrarles todo mi apoyo y toda mi experiencia en lo que viví", ha dicho Cortés en declaraciones a Efe, que ha subrayado que "me he visto en la obligación de venir, no podía ver a esta familia sufriendo".

Cortés ha asegurado que su objetivo es ayudarlos "un poco a controlar la situación" y servir de "ánimo y fortaleza" a los familiares del pequeño Gabriel Cruz.

Ha indicado que ha podido conversar con la familia, con la abuela del niño y el padre de éste, Ángel Cruz, pero que no lo ha hecho con los responsables del dispositivo de búsqueda y la investigación porque "son cosas muy particulares y además hay secreto de sumario".

Cortés ha indicado que Ángel y él han podido conversar y que sin pretender interferir en la investigación "la sensación que le queda a todos los que han venido al lugar es que la desaparición ha sido algo en contra de su voluntad (la del menor)".

"Hasta que no haya una pista fiable no se puede afirmar o confirmar nada pero todo apunta a que haya podido ser eso", ha añadido.

Cortés ha declarado que permanecerá en Níjar hasta mañana por la mañana, cuando deberá ausentarse por unos compromisos previos en San Sebastián pero ha asegurado que cuando vuelva de esa ciudad "estaré aquí los días que necesite la familia".