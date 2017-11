El exJemad Julio Rodríguez presenta este lunes su candidatura para dirigir Podemos en la ciudad de Madrid

Ayer por la noche las negociaciones entre ambas corrientes de la formación se plasmaron en un acuerdo para lograr una lista unitaria con Rodríguez al frente. Se medirá en primarias a la secretaría general de Podemos Madrid a la candidatura del sector anticapitalista que encabeza la diputada regional Clara Serra.

Su equipo destaca el perfil "solvente" del exJemad y le define como "la mejor garantía" para que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, siga siendo regidora y revalidar el gobierno municipal en 2019.

El propio Rodríguez exponía ayer en Twitter que se había alcanzado un acuerdo para una lista de "unidad" y que los objetivos eran "revalidar" el Ayuntamiento y "ganar" la Comunidad de Madrid.

Tras la Asamblea de Vistalegre II, el secretario general de Podemos acordó con Íñigo Errejón apoyarle en las primarias para ser candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las autonómicas de 2019.

La situación de las candidaturas para Podemos Madrid ha vuelto a agrupar al sector 'pablista' y al 'errejonista', frente a lo que ocurrió en las primarias a liderar el partido a nivel regional, cuando el actual secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, alcanzó un acuerdo con el sector anticapitalista y se enfrentó a la candidata 'errejonista', la portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre.

Tras conocerse que el hasta ahora secretario general de Podemos en la ciudad de Madrid, Jesús Montero, no iba a optar a la reelección, se exploró la posibilidad de impulsar una candidatura unitaria de todas las corrientes. No obstante, esa opción no ha sido posible y el sector anticapitalista acordó durante esta semana impulsar su propia candidatura. Ahora, la confluencia entre las dos corrientes principales en Podemos se producirá.

La reelección de la dirección municipal de la formación se dará en unas primarias cuyos resultados se conocerán el 15 de diciembre empleando el sistema de votación DesBorda.

La campaña electoral de la cuarta Asamblea Ciudadana Municipal de Madrid se desarrollará entre el 24 de noviembre y el 14 de diciembre. Los resultados se conocerán un día después, el 15 de diciembre. Podrán votar telemáticamente los inscritos en Podemos cuyo registro en el censo de votantes sea anterior al 3 de noviembre a las 23.59 horas. Para las elecciones presenciales se aplicará el mismo criterio.