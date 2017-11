Junqueras avisa: "Puede que esté en prisión, pero los catalanes seguiremos luchando"

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha advertido este viernes de que su presencia en la cárcel o la de otros siete exconsellers no debilitará el proceso soberanista en Cataluña: "Puede que esté en prisión, pero los catalanes seguiremos luchando".

Lo ha dicho en un escrito desde la prisión publicado por el diario 'The Times' y recogido por Europa Press, en el que ha avisado de que en las elecciones del 21 de diciembre se votará de nuevo en clave soberanista: "Votaremos por la independencia. De nuevo. La mejor respuesta que podemos ofrecer es una victoria democrática".

Junqueras ha dicho que el independentismo "perseverará" de forma pacífica con las cabezas en alto y los corazones alegres, y ha concluido que su encarcelamiento no frenará el proceso independentista que considera que aún está en marcha en Cataluña.

También ha criticado la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de encarcelarlos: "Estaba todo decidido de antemano. La juez solo necesitó cinco minutos de nuestro testimonio antes de anunciar su decisión" de aplicarles la cárcel preventiva y sin fianza.

ARTÍCULO 155

Critica de nuevo que la aplicación del artículo 155 supone una "usurpación" del Gobierno de Cataluña dejando esta comunidad en manos de un Ejecutivo que los catalanes no han votado, y señala al PP y al PSOE como responsables de represión, suspensión de libertades, liquidación de las instituciones y de enviarles a la cárcel.

Insiste en que "Puigdemont es el único presidente legítimo de Cataluña", asegura que ahora está en el exilio, y ve demostrado que la justicia belga ha ofrecido muchas más garantías a los exconsellers cesados que están allí, que no las que obtuvo él de la justicia española.

"El contraste no puede ser más obvio. La justicia española no actúa como lo hace la de su contraparte europea. Esto no es una opinión, es un hecho", concluye.

SU ESTANCIA EN LA CÁRCEL

Junqueras explica su estancia en la cárcel, donde aprovecha la falta de contacto con el exterior para "reflexionar y, como católico, para rezar", y relata que también tiene tiempo para pensar sobre el pasado y, sobretodo, en el futuro.

Asegura que no es ha podido ver con los otros exconsellers encarcelados, ubicados en otros módulos, y lamenta lo limitadas que están sus comunicaciones, ya que ve insuficientes los 50 minutos semanales para hablar por teléfono y porque no ha podido ver a sus hijos.