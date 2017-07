Junqueras afirma que el Estado está "obligado" a aceptar el referéndum

Lo ha dicho en el acto 'Garantías para la democracia', en el Teatre Nacional de Catalunya, para explicar detalles del proyecto de ley del referéndum, en el que también han participado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el presidente y la portavoz de JxSí en el Parlament, Jordi Turull y Marta Rovira, y el diputado del grupo Lluís Llach.

Junqueras ha apoyado la legitimidad del referéndum del 1 de octubre en que los catalanes "están en manos de un Estado que no quiere que voten, es decir, que no les importa lo que los ciudadanos quieren, piensan y deciden", tanto los que apuestan por la independencia como los que no.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)