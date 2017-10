Junqueras: "Si los catalanes salen en masa, votarán"

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha opinado hoy que si los catalanes "salen en masa" a votar, "votarán".

En una entrevista concedida esta medianoche a TV3, a pocas horas del inicio de este referéndum que está suspendido por el Tribunal Constitucional, Junqueras no ha desvelado dónde están las urnas para hacer posible la votación, pero ha insistido en subrayar que estarán disponibles en los colegios electorales.

A la pregunta de si podrán votar aquellos catalanes que se encuentren con su colegio electoral precintado, Junqueras ha comentado: "Si los catalanes salen en masa a votar, y estoy convencido de que así será, votarán".

Por otra parte, Junqueras ha insistido en justificar que el Govern no haya establecido un mínimo de participación en esta votación en que el Gobierno insiste en que no se celebrará.

"El Estado español no se ha exigido nunca un mínimo de participación por cosas tan relevantes como aprobar la Constitución Española o por entrar en la OTAN (...) No se puede establecer un mínimo de participación (en un referéndum) a no ser que sea un referéndum con mediación internacional, porque esto favorece a los que boicotean el referéndum", ha argumentado.

Junqueras ha asegurado que la jornada de hoy es una "cita democrática importantísima" que los catalanes han esperado "durante mucho tiempo", y tras denunciar que el Estado, a su juicio, ha vulnerado estas semanas derechos como el de reunión o el de expresión, ha añadido: "Todos los demócratas del mundo se sienten interpelados a defender estos derechos".

Por otra parte, Junqueras ha dado a entender que su teléfono móvil está intervenido tras asegurar que a menudo aparecen duplicados o desaparecen contactos, entre otras incidencias.