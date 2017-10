Junqueras: La gran cuestión es si Gobierno respetará los resultados del 21D

El exvicepresidente de la Generalitat y exconseller de Economía Oriol Junqueras ha afirmado hoy que "ahora la gran cuestión es si el Gobierno respetará los resultados electorales" del 21 de diciembre, tras dar por sentado que su partido, ERC, concurrirá a estos comicios.

En una entrevista en TV3, el líder de ERC ha asegurado que son "los campeones de las urnas" y ha añadido: "Los enamorados de la democracia no se desenamoran por el hecho de que las elecciones las convoquen otros".

Junqueras, que no ha dicho que no acatará su cese como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha insistido en que el Gobierno central no se le "pondrá fácil" en las elecciones y que el 155 se lleva a cabo con la "intención de perjudicar" aunque "solo podrá aplicarlo 50 días".

"No tendremos el camino tan fácil como en otras democracias occidentales donde se respeta a los que ganan las elecciones o los referendos", ha declarado Junqueras.

Respecto al viaje de Carles Puigdemont a Bélgica y si el objetivo del mismo era pedir asilo político en ese país, Junqueras ha dicho que será el propio expresidente quien, como él mismo ha anunciado, ofrezca todas las explicaciones es una comparecencia prevista para mañana, martes.

También ha señalado que el objetivo de dicho viaje no podía ser el de internacionalizar el proceso independentista en Cataluña porque, ha dicho, "el que internacionaliza el proceso es el Gobierno español".