Junqueras rechaza elecciones anticipadas y pide la independencia "lo antes posible"

Lo ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, después de que haya trascendido que el PP y el PSOE hayan pactado celebrar elecciones autonómicas en Cataluña en enero si se suspende la autonomía.

Junqueras ha explicado que el Govern no avanzará las elecciones porque "no es la mejor manera de avanzar" en la hoja de ruta soberanista, y ha asegurado que la única prioridad es aplicar el mandato del 1 de octubre, la independencia.

Sobre el pacto entre el PP y el PSOE para forzar las elecciones, Junqueras ha valorado que cada día salen informaciones nuevas y diferentes sobre el 155 y ha concluido: "Debe de ser que no lo tienen claro. No es fácil de hacer y no es fácil de aplicar".

El vicepresidente defiende que el Gobierno central ha cambiado varias veces la versión de cuándo se aplicará el 155, lo que le lleva a concluir que "los calendarios cambian cada día, y las situaciones, también".

Además, ha asegurado que no hay ningún tipo de diálogo con el Gobierno central desde los atentados del mes de agosto, y ha lamentado que no le hayan dicho nada pese a las detenciones de cargos públicos de la Generalitat vinculados por el 1-O.

"Han entrados en nuestra casa y han detenido a servidores públicos y no nos han dicho nada", ha reflexionado.

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA

Junqueras se ha mostrado partidario de declarar la independencia "lo antes posible", aunque no ha querido precisar más la fecha porque ha recordado que no depende de él convocar el pleno del Parlament.

"Si fuera por mí lo hubiera hecho hace 20, 30 o 40 años. Entonces no todo el mundo estaba de acuerdo. Ahora es una opinión claramente mayoritaria. Lo que tenemos que hacer es cumplir el mandato democrático", ha zanjado.