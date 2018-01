Junqueras reivindica el estoicismo y critica a los "malos políticos" que imponen su fuerza sobre la democracia

Lo ha dicho en una carta enviada desde la cárcel de Estremera que publica el 'elmati.cat' y recogida por Europa Press, un día antes de que el líder de ERC comparezca ante el Tribunal Supremo, que revisará si le mantiene la prisión preventiva.

Junqueras explica que la escuela filosófica más exitosa en la Roma imperial fue el estoicismo por "la capacidad de mantenerse firme ante el azar del destino y de la fidelidad de la propia conciencia individual ante un poder político cada vez más despótico".

Explica que la cárceles invitan a "cultivar una actitud estoica" y cita un texto del escrito portugués Fernando Pessoa en el que recrea como podría haber sido la educación estoica en la época imperial romana.

"Como gladiador, condenado por su destino de esclavo a ponerse en la arena, saludo, sin que recele el César que haya este circo rodeado de estrellas", cita el republicano.

Junqueras asegura que este texto le suscita una asociación de ideas con la actualidad y concluye con otro fragmento: "Me clavo en el pecho la espada, que ya no me servirá para combatir. Si el vencido es quien muere y el vencedor quien mata, con ello, confesándome vencido, me instituyo vencedor".