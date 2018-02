La Junta de Andalucía exige al Gobierno la supresión del peaje de la AP-4

El consejero andaluz de Fomento, Felipe López, ha exigido hoy al Gobierno central que suprima totalmente el peaje de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz "de manera inmediata y definitiva" y ha reclamado para la comunidad "el mismo trato" que se le ha dado a otras regiones como Galicia con la AP-9.

En debate parlamentario sobre este asunto, el consejero ha criticado que "se discrimine de esta forma" a la comunidad frente a otros territorios y ha defendido que "no hay ni un solo argumento, ni un gramo de racionalidad del que pueda colgarse la negativa del Gobierno a levantar de forma inmediata el peaje".

Ha garantizado que la Junta va a defender esta postura por todas las vías y por ello los servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de recurrir la última prórroga de la concesión de la autopista, que fijó el plazo en 50 años, hasta final de 2019.

La liberalización del peaje por parte del Gobierno no sería "más de lo que viene haciendo la Junta sin corresponderle desde 2005", ha agregado López en referencia a este tramo liberalizado.

Además, el consejero considera que no tiene "ningún sentido" que en un eje de comunicación de competencia exclusiva del Estado se pueda plantear como alternativa una fórmula mixta con la Junta para compartir los costes de explotación.

El portavoz del PP, Juan Bueno, ha acusado al PSOE de "oportunismo", pues los ciudadanos no pagarán peaje a partir del finales de 2019 y ha agregado: "Eso se va a cumplir y, si ustedes desconfían, es porque están acostumbrados a no cumplir lo que prometen, pero ese no es nuestro caso".

La diputada de Podemos Carmen Molina ha coincidido con la Junta en que no se deben renovar las concesiones y que hay que cancelar las que venzan pronto, pero ha abogado por resolver cómo se va a gestionar su mantenimiento a partir de ese momento.

El portavoz de Ciudadanos, Sergio Romero, ha defendido el "fin del peaje" al considerar que dicha autopista está "súper amortizada", aunque ha considerado que hay "ciertas dosis de oportunismo" tras recordar que el PSOE también ha gobernado.

La portavoz de IULV-CA, Inmaculada Nieto, que al inicio de su intervención ha ironizado sobre el "patinazo" del presidente del PP-A, Juanma Moreno, para señalar que ha propiciado "felizmente" la oportunidad de debatir sobre este asunto, ha abogado por buscar una alternativa para solucionar este problema

El portavoz adjunto del PSOE, José Muñoz, ha dicho que la decisión de poner fin al peaje "solo está en manos del Gobierno central, que no aclara qué va a hacer con la explotación de la vía cuando llegue el vencimiento de la concesión, sólo se marea la perdiz", ha criticado.