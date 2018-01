La Junta Electoral Central publica el resultado de las elecciones catalanas

La Junta ha dado a conocer los resultados por provincias así como la relación de todos los candidatos que resultaron elegidos, incluidos los ocho electos de ERC y Junts per Catalunya que han renunciado al escaño, como Carles Mundó, se encuentran en prisión, es el caso de Oriol Junqueras, o están huidos en Bruselas, como Carles Puigdemont o Toni Comín.

El pasado 21 de diciembre, un total de 4.392.891 ciudadanos participaron en las elecciones autonómicas convocadas, de los que 4.357.368 votaron a alguna de las candidaturas presentadas y otros 19.431 optaron por el voto en blanco. Además, 16.092 fueron declarados nulos.

Ciudadanos obtuvo 1.109.732 votos y 36 escaños; Junts per Catalunya, 948.233 papeletas y 34 diputados; ERC, 935.861 votos y 32 escaños; el PSC recibió 606.659 apoyos y logró 17 escaños; Catalunya En Comú-Podem, 326.360 papeletas que le dieron 8 diputados; la CUP, 195.246 votos y 4 escaños; y el PP, 185.670 votos y otros 4.

Los tres partidos que cierran la lista no obtuvieron representación parlamentaria: Partido Animalista (38.743 votos), Recortes Cero (10.287) y Per un Món Més Just (577).