La Junta andaluza pide al delegado del Gobierno "más medios policiales" para La Línea en vez de "excusas baratas"

Jiménez Barrios se ha pronunciado de esta manera en un comunicado después de que el delegado del Gobierno haya realizado este jueves un llamamiento a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para que ponga en marcha un "Comisionado especial" en La Línea de la Concepción, en el que participen todas las administraciones, ya que, según Sanz, los problemas que presenta dicho municipio "no son sólo de seguridad".

El representante del Ejecutivo central ha realizado esta petición a la presidenta de la Junta al hilo del caso en el que un detenido por su relación con el narcotráfico fue liberado por una veintena de encapuchados que se personó en el hospital de La Línea, al que había sido trasladado tras sufrir heridas en la persecución policial, y después de que la presidenta de la Junta criticase este miércoles, al hilo de este suceso, que "los 'narcos' campen a sus anchas en el Campo de Gibraltar y que no haya refuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la zona".

En respuesta al delegado del Gobierno, el vicepresidente de la Junta ha manifestado que lo que tiene que hacer Antonio Sanz es ponerse "manos a la obra" y "dotar de más medios policiales" para el municipio gaditano.

Además, Jiménez Barrios ha expresado su "preocupación" por el hecho de que no le parezca "serio ni al Ministerio del Interior ni a la Delegación del Gobierno" los hechos que se han producido en la localidad "con rescate de narcotraficantes --al más puro estilo de película-- o embestidas a coches policiales", una situación que, según ha apostillado el vicepresidente andaluz, "tiene preocupada especialmente a la ciudad de La Línea, y también a todo el Campo de Gibraltar".

Jiménez Barrios ha pedido a Sanz que "escuche las demandas de colectivos vecinales, asociaciones de toda índole, sindicatos policiales y trabajadores y administraciones que reclaman, día a día, un incremento de la presencia policial, una mayor coordinación y una clara voluntad política para erradicar esta situación".

En este sentido, ha calificado de "excusas" las palabras de Sanz y ha señalado que éstas "no convencen a nadie". Así, le ha remitido a las declaraciones de los propios sindicatos policiales que, según ha abundado, entienden que la "alta tensión" que sufren y las consecuencias que de ella se deriva, exigen un tratamiento especial "que ya están tardando en poner en marcha".

En palabras del vicepresidente de la Junta, la "alarma social" provocada por los últimos acontecimientos --"que no son los primeros y que alcanzan gran gravedad"-- no pueden "despacharse con ligereza y sin explicar a los ciudadanos cómo es que el delegado del Gobierno no se vuelca con este problema", y, "si no está a la altura de lo que se espera, que lo deje", ha agregado.

Jiménez Barrios ha reclamado "todos los medios necesarios para evitar nuevos hechos como los acontecidos los últimos días", y ha querido dejar claro, en todo caso, que, "por supuesto, el apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es total por parte de todos".