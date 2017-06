Junta andaluza dice que tendrá 450 millones menos por el "hachazo" y pide al PP defender a la comunidad

En declaraciones a los periodistas en la inauguración de las jornadas 'La Radio y Televisión Pública en el Entorno Digital', organizadas por la RTVA, Jiménez Barrios ha afirmado que con el resultado del CPFF, donde se fijó mantener el objetivo de déficit autonómico del 0,3% para 2018 y déficit cero en 2019 y en 2020, se demuestra que el Gobierno del PP "no es sensible con Andalucía y siempre trabaja para intentar que Andalucía no salga adelante".

Así las cosas, ha afeado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que hablara de la rebaja de impuesto del IRPF, "al mismo tiempo que establecía un objetivo de déficit del 0,3 año para el año que viene y del cero para el siguiente, es decir, 450 millones menos para Andalucía, para las dificultades de la salida de la crisis, lo que no se corresponde con sus palabras cuando habla de recuperación económica".

"El PP nunca gana en esta tierra porque siempre le da la espalda a Andalucía", ha proseguido el vicepresidente andaluz, quien ha dicho al presidente del PP-A que ante esta situación "tiene una nueva oportunidad de demostrar si de verdad defiende los intereses de Andalucía".

A su entender, Moreno "tiene una oportunidad de alzar la voz y de decir al Gobierno de Mariano Rajoy que no es posible seguir soportando una mala financiación para Andalucía y al mismo tiempo decirle al Gobierno andaluz que haga aquello o lo otro permanentemente". "La contradicción en la que el presidente del PP ha caído es más que evidente una y otra vez", ha sostenido.

Jiménez Barrios ha lamentado que ahora, "en este nuevo hachazo a los presupuestos públicos para los andaluces, de nuevo le da la espalda" a Andalucía, cuando Moreno y el PP deberían entender que la comunidad "merece un trato justo con sus necesidades reales, para hacer nuevos hospitales, centros escolares, más profesores o más sanitarios, pero no es posible si el Gobierno sigue manteniendo esa teoría de que a los andaluces no hay que darles ni agua".