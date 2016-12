La Junta pide un replanteamiento para acoger más refugiados menores no acompañados

La consejera andaluza de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha pedido al Gobierno central que replantee la gestión de las acogidas de refugiados para incrementar el número de menores no acompañados que llegan al país y ha pedido acciones para canalizar la solidaridad andaluza.

Sánchez Rubio ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada y después de la llegada a España de 198 refugiados, de los que casi medio centenar serán acogidos en Andalucía.

De este número de refugiados, que aterrizaron ayer en Madrid procedentes de Grecia y de nacionalidad iraquí y siria mayoritariamente, Motril acogerá a un menor no acompañado, lo que eleve a ocho el número de niños refugiados en esta localidad.

Sánchez Rubio ha recalcado que el acogimiento de estos menores no avanza "al ritmo que nos gustaría" ya que la Junta comprometió 24 plazas para niños no acompañados y el Gobierno central no ha derivado el cupo completo.

"No podemos olvidar que hay más 24.000 menores no acompañados en campamentos que están sin cuidado y cariño directo y otros 10.000 que se han perdido en Europa", ha lamentado Sánchez Rubio, que ha detallado que parte del casi medio centenar de refugiados que acaban de llegar a Andalucía se alojarán en esta comunidad con la colaboración de Cruz Roja y en albergues Inturjoven de la Junta.

La consejera de Políticas Sociales ha pedido "tomar conciencia" y que el Gobierno central, al que ha achacado una "actitud resistente", haga un "replanteamiento serio" del proceso de acogida para que España reciba a los 16.000 refugiados comprometidos.

Sánchez Rubio ha recalcado además que si todas las regiones europeas asumieran la acogida de refugiados que puede gestionar, se podría recibir a los 24.000 menores expuestos ahora a un "riesgo claro de trata o de otras situaciones graves".

"Hay que ser claros, decir qué problemas hay, porque capacidad de hacerlo tenemos", ha considerado Sánchez Rubio, que ha recordado que Andalucía fue ya tierra de acogida tras la II Guerra Mundial y tras el conflicto de Los Balcanes.

Ha apuntado además que los andaluces han mostrado su solidaridad, pero que requieren que los gobiernos den forma y actúen de intermediarios.