JuntsxCat ultima un acuerdo en Bruselas sin renunciar a investir a Puigdemont

Los parlamentarios de JxCat se reunieron hoy en Bruselas para desencallar las negociaciones y ultimar un acuerdo de Gobierno que esperan cerrar "en los próximos días" sin renunciar a investir al expresidente Carles Puigdemont, aunque mantienen la incógnita de cuál sería la fórmula de su presidencia.

En una rueda de prensa en la capital europea, donde Puigdemont se reunió este domingo con una delegación de ERC que terminó "con avances" pero sin acuerdo, el portavoz adjunto de Junts per Catalunya en el Parlament, Eduard Pujol, afirmó que su grupo trabaja "en la buena dirección" para "cristalizar" un pacto.

Según Pujol, ello pasaría por dos condiciones, "salvaguardar, proteger la investidura de Puigdemont" y "levantar el artículo 155, que pivota sobre las administraciones y las instituciones".

"Investidura solo hay una, presidencia solo hay una, la presidencia legítima del Gobierno de Cataluña y la investidura del presidente de la Generalitat, Puigdemont", insistió.

Preguntado por la posibilidad de que el acuerdo pase por una presidencia "simbólica" o telemática desde Bruselas, y otra "efectiva" en Cataluña, Pujol dijo que "cuando se entra en adjetivar la democracia y las acciones políticas se va por mal camino" y reiteró que las negociaciones van en la dirección de trabajar "en la investidura de Puigdemont", con un acuerdo "a tres bandas", junto con ERC y los antisistema de la CUP.

"Un acuerdo de Gobierno para lograr la normalidad en la vida política catalana es el compromiso que tenemos con los electores", añadió Pujol, quien señaló que intentarán "avanzar todo lo que sea posible en las próximas horas".

Pujol también insistió en la necesidad de acabar con el artículo 155, objetivo marcado también por ERC, que pase por "no alimentar nuevos procesos judiciales" y con arreglo "a la Ley".

"Nosotros sabemos en qué situación política estamos, sabemos la voracidad, y la arbitrariedad del Estado de Derecho en España, y lo que no vamos a hacer es alimentar nuevos procesos (...) todo lo vamos a hacer con arreglo al 'reglamento' (del Parlament) y a la Ley", indicó.

Tras reunirse con 27 diputados de JxCat (junto a los exconsejeros Clara Ponsatí y Lluís Puig, dos de los cuatro huidos a Bruselas a finales de octubre y que ya han renunciado a su acta de diputados autonómicos) Puigdemont se reunirá tarde con dos diputados de la CUP en el Parlament, Carles Riera y Vidal Aragonés.

Pujol aseguró que los parlamentarios no saldrán hoy de Bruselas "con un anuncio" y que "sería un mal favor" hacia la ciudadanía catalana hacerlo de forma precipitada.

Sobre la posibilidad de que Puigdemont sea investido de forma "simbólica" a través de una asamblea de cargos electos, opción avalada por ERC, Pujol eludió dar "detalles, precisiones" y se refirió al "marco global".

La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) promovió en 2016 la creación de la llamada "Asamblea de Electos de Cataluña" (AECAT), en la que pueden registrarse los alcaldes, concejales, diputados y senadores elegidos en Cataluña, con la idea de que pudiera servir para culminar el proceso hacia la independencia pese a los "obstáculos" que pusiera el Estado.

"Estamos trabajando para avanzar, el acuerdo saldrá (...) en este espacio europeo de Bruselas podemos trabajar", agregó.

Preguntado por los mensajes captados y difundidos por una televisión que Puigdemont envió al exconsejero Toni Comín, Pujol dijo que los políticos "también son personas".

"Nos hemos pasado años pidiendo que las cosas se hicieran de manera diferente. Lo hemos dicho desde a la derecha hasta la izquierda, pasando por el centro (...) las relaciones personales tienen que pasar a ser un capital político", argumentó, a la vez que opinó que "no hay mensajes opuestos" ni confusos.

JxCat mantiene así su idea de que investir a Puigdemont sin violar el reglamento de la Cámara es posible, un plan no está exento de dificultades, ya que el Tribunal Constitucional ha prohibido cualquier investidura de Puigdemont que no sea presencial y le ha requerido un permiso judicial -que no ha llegado a solicitar- en el caso de que regresara de Bélgica.

Puigdemont está acusado en España de los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, que podrían suponerle penas de más de 20 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

Por Mònica Faro