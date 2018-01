JxCat dice desde Bruselas que "nada impide" la investidura de Puigdemont y resta valor a la opinión de los letrados

La diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi ha defendido este viernes desde Bruselas que "no hay nada que impida" la investidura en la distancia de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat y ha advertido de que le corresponde al presidente del Parlamento de Cataluña o al pleno --y no a los letrados de la Cámara-- decidir cuáles son los límites de dicho reglamento.