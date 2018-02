JxCat asegura que "hay un plan" para investir a Puigdemont y que lo trasladará a ERC

El portavoz adjunto de Junts per Catalunya (JxCat) en el Parlament, Eduard Pujol, ha asegurado hoy que "hay un plan" para investir a Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat y ha afirmado que se lo trasladará a ERC.

Después de que ERC haya urgido a JxCat que les transmita la fórmula con la que piensan llevar a cabo una investidura "efectiva" que permita formar Govern, Pujol ha apuntado en declaraciones a Ràdio4-RNE que no compartirán "en público" el plan porque, ha dicho, "hay que ser capaces de darle la relevancia al anuncio cuando se tenga que hacer".

"Hay todo el interés del mundo en que haya Govern y encontrar soluciones para una situación que continúa siendo excepcional", ha remachado.

Pujol ha sostenido que la candidatura de la que forma parte no "contempla" el escenario de una repetición electoral en caso de no poder investir president a Puigdemont: "El escenario de las elecciones no está contemplado, ni mucho menos".

"Todos los partidos independentistas estamos conjurados para formar Govern, tener presidencia de la Generalitat y reinstaurar la normalidad en el Palau", ha sostenido.

Preguntado por el plan sugerido por el líder de ERC, Oriol Junqueras, de combinar una presidencia "simbólica" con un Govern "efectivo", Pujol ha celebrado que se estén "buscando fórmulas" que permitan que haya Govern, pero ha insistido en que "el candidato es Puigdemont."

"El martes estábamos convencidos de que, con el reglamento del Parlament en la mano, habría una investidura de Puigdemont", ha aseverado Pujol, que ha insistido en que Carles Puigdemont puede ser el presidente de la Generalitat.

Sobre el papel del número dos de la candidatura, Jordi Sànchez, Pujol ha apuntado que "lo primero" que desean es que pueda salir de prisión "y presidir una reunión de grupo" ya que es el presidente del grupo parlamentario de JxCat.