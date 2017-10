JxSí, la CUP y SíQueEsPot aprueban en el Parlament una condena de las cargas policiales

El texto, recogido por Europa Press, afirma que existió por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional "una represión injustificable que ha vulnerado los derechos fundamentales y las libertades civiles que define toda democracia".

"Rechazamos enérgicamente la intimidación y la violencia extrema de las actuaciones de los cuerpos policiales del Estado español a lo largo de la jornada, que ha conmocionado al conjunto de la sociedad catalana", concluye el texto, que es la primera iniciativa parlamentaria que se aprueba sobre las cargas del 1-O.

Se trata de una declaración de la Junta de Portavoces y no una declaración institucional del conjunto del Parlament porque no todos los grupos con representación en el hemiciclo la han apoyado: PSC, Cs y PP no han querido hacerlo.

El texto se debatió en la Junta de Portavoces de este lunes y no se aprobó en el aquel momento, ya que el PSC expresó su voluntad de presentar enmiendas y sumarse a la iniciativa, pero al no llegar a un acuerdo, se dio la declaración inicial por aprobada y se ha publicado este martes.

La iniciativa tiene la firma de Lluís Corominas y Roger Torrent (JxSí); de Mireia Boya y Albert Botran (CUP), y de Lluís Rabell y Albano-Dante Fachin (SíQueEsPot).

LA PROPUESTA SOCIALISTA

La propuesta que presentó el PSC para lograr un pacto recogía la condena enérgica del "uso de la fuerza y la desproporción de la actuación policial contra las personas que respondieron a la convocatoria del 1 de octubre".

El PSC también introducía un tema que no aparecía en la propuesta de los soberanistas y era la condena "a los insultos, amenazas o agresiones contra cargos electos o personas comprometidas con la defensa de sus propias ideas y propuestas, y cualquier otra forma de coerción".

Tanto la propuesta del PSC que no ha visto la luz, como la de JxSí, la CUP y SíQueEsPot que se ha aprobado, expresan su solidaridad con las 893 personas heridas y exigen una investigación judicial contra el operativo policial del 1 de octubre.