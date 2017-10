JxSí y la CUP suspenden el pleno de esta semana por la situación política

JxSí y la CUP han dejado "en suspenso" el pleno del Parlament previsto para esta semana y que tenía que empezar el miércoles, y los dos partidos han alegado que la Cámara no puede funcionar con normalidad ante la situación de excepcionalidad política que vive Cataluña.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han explicado que así se ha decidido en la reunión de la Junta de Portavoces que se ha celebrado este lunes en la Cámara catalana, una decisión que ha disgustado al resto de partidos de la oposición.

Fuentes de JxSí alegan que quieren esperar a ver si el Gobierno central suspende o no la autonomía catalana el próximo jueves, y en función de eso "reaccionar políticamente" de un modo u otro desde la Cámara catalana.

JxSí defiende también que el Parlament ya no puede hacer política "ni ordinaria ni autonómica", por lo que el próximo pleno deberá ser para abordar esta situación de excepcionalidad política que existe fruto del contencioso entre la Generalitat y el Gobierno central.

¿PLENO EN FIN DE SEMANA?

La próxima reunión de la Junta de Portavoces, el órgano que define los plenos, no será hasta el lunes, pero JxSí no descarta convocar un pleno este viernes o en fin de semana si así se requiere ante una eventual suspensión de la autonomía.

JxSí calcula que los efectos de una eventual suspensión de la autonomía --que contemplan que afecte al Parlament y no sólo a la Generalitat-- se conocerán entre el jueves y el viernes, y a partir de entonces explicarán cómo activan el Parlament.

CRÍTICAS

Desde la oposición critican que el pleno se suspenda por la "excepcionalidad" política y recuerdan que ya son seis las semanas que el Parlament no celebra un pleno ordinario y, por lo tanto, que Puigdemont no se ha sometido al control parlamentario de la oposición.

Durante el transcurso de la reunión de la Junta de Portavoces, la oposición ha preguntado a los letrados su opinión sobre esta situación, y aseguran que éstos han respondido que no tiene precedentes, ya que la suspensión de plenos siempre se había producido con el consenso de todos los grupos.

"La mayoría no puede decidir si hay o no pleno", critican desde la oposición, que consideran que JxSí y la CUP no saben si frenar o acelerar su hoja de ruta hacia la independencia, de ahí que suspendan los plenos sin mucho criterio, a su juicio.

Otras fuentes piden que la semana que viene se convoque el pleno del Debate de Política General, ya que aceptan que la situación política requiere la celebración de este tipo de pleno, que se suele celebrar en septiembre y que todavía no ha tenido lugar.

NEGOCIACIONES JXSÍ Y LA CUP

Por su parte JxSí y la CUP negocian cómo debe ser el próximo pleno del Parlament: los 'cupaires' ya han pedido que sea un pleno monográfico para "proclamar" una república catalana ante lo que consideran una falta de diálogo del Gobierno central.

En una entrevista del diario 'Ara' recogida por Europa Press, el diputado de la CUP Albert Botran ha pedido declarar la independencia y aplicarla en los ámbitos que se pueda, y ha criticado que actualmente se vive una situación de confusión alentada por el Govern: "El único pleno que queda por celebrar es el de la declaración. Cualquier cosa que no sea esto no tiene sentido".

JxSí consideran que es pronto para definirse sobre el formato del pleno y aseguran que debe ser un plenario que "englobe un debate general sobre la situación de Cataluña", sin más concreciones.

A diferencia de la CUP, JxSí no se ha pronunciado sobre si la respuesta al Estado en caso de suspensión de la autonomía catalana es convocar al Parlament y declarar la independencia.