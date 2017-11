Lambán (PSOE) reclama una cámara de representación territorial para "federalizar definitivamente España"

El secretario general del PSOE-Aragón y presidente de la Comunidad aragonesa, Javier Lambán, ha reclamado la creación de una cámara de representación territorial para "federalizar definitivamente España". El conflicto independentista de Cataluña y los últimos años del Partido Socialista han centrado su intervención en la apertura del 16º Congreso Regional de la formación.

En su discurso, Lambán ha remarcado que el Partido Socialista, "una vez más", ha sido emplazado "por la historia" y "por el gravísimo momento por el que atraviesa España" a ejercer su papel de "pieza fundamental" e "insustituible e imprescindible" para que el país siga "unido", por la senda de la Constitución de 1978. Le ha asegurado al secretario de Organización Federal, José Luis Ábalos, presente en la inauguración, estar "orgulloso" de la gestión que de la crisis independentista está haciendo el PSOE y su secretario general, Pedro Sánchez: "Tenéis el apoyo cerrado y decidido de todos los socialistas aragoneses".

Ha insistido en que el PSOE-Aragón puede ser clave en la búsqueda de soluciones para el problema de Cataluña. Ha recordado los lazos sociales y familiares que unen a las dos regiones. Aunque ha indicado que la Comunidad aragonesa seguirá defendiendo sus intereses --en referencia a los litigios que mantienen los dos territorios como los relacionados con los recursos hidráulicos--.

Sin embargo, "todo este tipo de diferencias palidecen frente a lo mucho que nos une Cataluña y, la queremos tanto, que nadie se opondrá con más fuerza que nosotros a cualquier intento secesionista". Ha aclarado que no es menos importante "para defender el interés de Aragón" establecer ámbitos de colaboración con Cataluña en estos momentos.

Ha avanzado que habrá que encarar una reforma de la Constitución con la creación de una cámara de representación territorial para "federalizar definitivamente España, para que las grandes decisiones no las tome sólo el Gobierno de España sino el conjunto de los poderes del país".

Ha recalcado que quiere que el conflicto de Cataluña se solucione con la participación de "todos y cada uno de los españoles y de los gobiernos autonómicos". Ha destacado que Aragón aspira a participar en la conformación de la voluntad política nacional, eso sí, "desde una lealtad absolutamente inquebrantables a la Constitución".

EDIFICIO CONSTITUCIONAL

"En España tiemblan las estructuras del propio edificio constitucional y nos enfrentamos al gravísimo problema: el independentismo catalán". Ha comentado los cambios que ha sufrido el país en este tiempo, con "los recortes económicos" del Gobierno del PP y ha mencionado los cambios que ha sufrido el PSOE.

"En estos cinco años y medio han dimitido dos secretarios generales del Partido Socialista y en todas y cada una de las citas electorales el PSOE ha estado lejos de los resultados a los que aspira". Ha incidido en que si se ha gobernado en algunas comunidades, como Aragón, ha sido por pactos con otras fuerzas políticas de izquierdas.

"Perdimos las elecciones generales de diciembre de 2015 y de junio de 2016. En este caso, el Partido Socialista no pudo sumar con la izquierda para hacer gobierno". Lambán ha precisado que no se pudo conformar un gobierno alternativo al de Mariano Rajoy porque Podemos no quiso llegar a un acuerdo con PSOE y Cs: "Siempre estará en el debe de Podemos el hecho de que, en este momento, Mariano Rajoy esté todavía al frente de la Presidencia del Gobierno".

Todo esto, ha continuado, generó "conmoción" en las "relaciones internas" del Partido Socialista, en unos momentos en los que "prácticamente todo el mundo incurrió en errores" pero que se han afrontado "con un proceso de primarias ejemplar que ganó el compañero Pedro Sánchez con mucha nitidez y con mucha brillantez".

RECUPERAR LAS ADMINISTRACIONES

Javier Lambán ha expuesto que las elecciones de mayo 2015 permitieron a los socialistas aragoneses recuperar administraciones. "Pasamos de gobernar en 288 ayuntamientos a 314, que nos permitieron recuperar el gobierno de casi totalidad de las comarcas aragonesas, nos permitieron mantener la Diputación de Huesca y recuperar la Diputación Provincial de Zaragoza, que nos permitió alcanzar una situación de hegemonía institucional clarísima en la Comunidad Autónoma".

Ha matizado que los pactos de investidura no han sido fáciles, sobre todo con Podemos, pero se ha conseguido que en dos años y medios Aragón avance en la recuperación "de servicios públicos y derechos". No obstante, ha apuntado que se perdió el Ayuntamiento de Zaragoza, "como el de Madrid, Valencia o Bilbao", por lo que ha considerado que no es un problema de la formación en la ciudad sino del PSOE en su conjunto con las clases medias urbanas, "con los sectores más dinámicos de la sociedad", algo que ha aseverado que se debe solucionar.

Lambán ha detallado que estos años el PSOE no se ha limitado sólo a la gestión, también ha estado en la calle, en las movilizaciones de las distintas mareas y en las de los trabajadores. De esta forma, ha defendido el papel de los sindicatos de clases, ha subrayado que no concibe que el PSOE pueda desarrollar sus tareas si no es "de la mano" de UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.).

PARTICIPACIÓN DE LOS AFILIADOS

Javier Lambán ha explicado que durante estos cinco años de la Ejecutivo regional que representa el PSOE aragonés ha puesto en marcha iniciativas para impulsar la participación de sus militantes, como la de que los afiliados pudieran presentar proposiciones que luego el Grupo Parlamentario Socialista defendería en las Cortes.

"Creo que fue pionero en hacer asambleas abiertas, hice la primera de ellas pero tuve la mala suerte de que la convoque, sin saberlo, el día que abdico el rey Juan Carlos, con lo que en vez de hablar del partido tuve que defender la posición del partido ante esta situación, a pesar de nuestra innata irrenunciable condición republicana", ha señalado.

Ha relatado que, desde la oposición, el PSOE-Aragón ha puesto encima de la mesa iniciativas como la renta social básica, leyes de emprendimiento, un pacto para la educación, un pacto para crear empleo. "Fuimos capaces de plantear un auténtico programa de Gobierno que, después de las elecciones, los pactos con la izquierda nos permitieron convertir en programa de Gobierno efectivo, es lo que hemos venido haciendo desde julio de 2015".

Así, ha opinado que el PSOE-Aragón ha estado "a la altura de las circunstancias", ya que en el gobierno han recuperado "los servicios públicos y los derechos" perdidos durante el Gobierno del PP. Además, han desmentido los pronósticos "más agoreros de la derecha", ya que han sido capaces "de gestionar la economía con más eficiencia de lo que hizo el Partido Popular".

Por otra parte, ha asegurado que su partido ha recuperado "el componente aragonesista", una bandera que el PSOE lleva "junto a la del constitucionalismo". De esta forma, ha reivindicado el talento y la capacidad de los aragoneses.

PRIMARIAS

Javier Lambán ha incidido en que está tratando de cumplir, "de la manera más fidedigna posible", con los compromisos que adquirió en las primarias del PSOE. "Me comprometí a inaugurar un tiempo nuevo en el partido, a seguir impulsando la acción del Gobierno de Aragón como buque insignia de lo que tiene que ser la acción política de los socialistas"

Ha enfatizado que quedan pendientes leyes que "darán a la legislatura un cariz de irrepetible" con la aprobación de la Ley de la Renta Social Básica, Ley de la Ciencia, Ley de Igualdad entre hombres y mujeres y la Ley de Capitalidad. En este punto, ha desgranado la importancia de que los ayuntamientos tengan una Ley de Participación de ingresos en la Comunidad Autónoma para "esa financiación raquítica" de las entidades locales.