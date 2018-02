Laura Pérez seguirá en el grupo parlamentario de Podemos en Navarra pese a ser expulsada del partido

Así lo ha asegurado el portavoz parlamentario de Podemos, Carlos Couso, uno de los cargos afines a Laura Pérez. Según Couso, Laura Pérez "sigue estando en el grupo parlamentario mientras nadie diga otra cosa". "Hay independientes en los grupos, hay todo tipo de figuras, no hay ningún problema por eso", ha señalado.

Cabe recordar que los parlamentarios críticos con la dirección son mayoría en el grupo de la Cámara navarra, donde suman cuatro de los siete parlamentarios.

Carlos Couso ha advertido en declaraciones a los medios de comunicación de que "estamos en un proceso muy semejante al de Galicia y al de otras partes, donde parece que Podemos está muriendo".

En todo caso, Couso ha informado de que el grupo que apoya a Laura Pérez va a convocar una asamblea "abierta a las bases para que decidan qué es lo que va a pasar aquí". "No hay nada que no estuviera previsto, ya avisamos hace días por dónde iban a ir los tiros, sobre todo porque había un expediente que ya condenaba -a Laura Pérez- como medida cautelar. No nos ha sorprendido nada y vamos a seguir trabajando de momento y ya veremos lo que decidimos conjuntamente", ha asegurado.

Carlos Couso ha señalado que "estamos muy tranquilos, no vamos a dar pasos en falso porque nos preocupa mucho la estabilidad del Gobierno del cambio y vamos a andar con mucho cuidado porque lo que hagamos queremos que no afecte a eso". "Nosotros de momento no vamos a hacer nada, vamos a estar tranquilos, vamos a seguir trabajando", ha asegurado.