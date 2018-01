Laura Pérez espera que "no sea tarde para reconducir la situación" en Podemos Navarra

Al término de una rueda de prensa en la que ha participado junto con otros tres de los siete parlamentarios del grupo, Laura Pérez ha reiterado en declaraciones a los medios que tendrá que "actuar duro" si la dirección "no decide reparar el daño que ha hecho".

"Lo que no se puede hacer es acusar y no probar, hacer una condena pública de antemano, sin dar la opción de defensa, y menos decir que he vulnerado el código ético o que he hecho algo en mi interés personal", ha indicado.

Laura Pérez ha señalado que "la situación es grave, hay que reconocerlo, hay personas en disposición de tomar decisiones graves y en ese sentido pedimos responsabilidad a la actual dirección para que dé pasos para que esto no pase". Sobre la posibilidad de que algunos parlamentarios dejen el grupo, se ha limitado a señalar que "hay muchas cosas en el aire y no puedo hablar en nombres de los demás".

En todo caso, ha confiado en que "no sea tarde para reconducir la situación". "No puedo olvidar lo difícil que ha sido llegar hasta aquí. De la nada se consiguió construir el partido y personalmente para mi es como un hijo, y es responsabilidad de todos que esto no vaya a más. Esperamos que esta crisis sea beneficiosa para que lo dicho por la asamblea de Navarra se tengan en cuenta en las decisiones internas y en el respeto al grupo parlamentario, y para conseguir un Podemos fuerte otra vez", ha indicado.