Ledezma ve "fallida" la mediación de Zapatero porque "no ha ahorrado una sola muerte" en Venezuela

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Ledezma ha opinado que el dialogo que se inició entre los líderes de la oposición y Nicolás Maduro fue "una parodia, una burla" contra el pueblo de Venezuela. "Lo debo decir con todo el respeto, si el señor Zapatero hubiese logrado que se hubiese respetado el acuerdo para celebrar el referéndum revocatorio presidencial nos hubiésemos ahorrado más de 130 muertos", ha afirmado.

Zapatero ha liderado reuniones como mediador en el conflicto venezolano entre el Gobierno de Maduro y la oposición, en algunas de las cuales participaron interlocutores internacionales como el Papa Francisco. "Fue una parodia, una burla no solo contra el Vaticano, no solo contra otros mediadores de buena fe, sino contra pueblo Venezuela". A esto, ha añadido que los ciudadanos que salieron a las calles a manifestarse lo hicieron "por una salida cívica" y no para "propiciar un golpe de Estado".