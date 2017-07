Levy pide al PSC que rompa la coalición de gobierno con Ada Colau en Barcelona si "continúa plegada al independentismo"

Levy responde así al rechazo en el consistorio barcelonés a una moción presentada por el PP este viernes, en la que reclamaba que no se apoye ni proporcione medios ni personal municipal para el referéndum que el Govern prevé celebrar el 1 de octubre. La propuesta fue rechazada por el grupo de Barcelona en Comú, al que pertenece Colau, y por el grupo Demòcrata, ERC, la CUP y el concejal no adscrito.

Según ha indicado la dirigente popular, durante una visita al municipio madrileño de Las Rozas de Madrid, el rechazo a la moción significa que la alcaldesa de Barcelona "va a ceder a la presión independentista y va a abrir las puertas del Ayuntamiento de Barcelona para que se celebre la consulta ilegal", y se ha mostrado "sorprendida" de que el PSC "la mantenga".

"No se puede estar en todas partes, no se puede estar en la equidistancia. No vale que Pedro Sánchez diga que tiene un proyecto para España y que luego los ayuntamientos gobernados por socialistas en Cataluña se plieguen al independentismo. O se está en un sitio o se está en otro", ha dicho, además de pedir al secretario general de los socialistas que deje "claro" en el PSC que "no se le puede hacer el juego al independentismo en este momento".

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha incidido también en la importancia de aprobar los presupuestos para 2018, y se ha mostrado confiada en que existirán "las mismas condiciones favorables" que durante la negociación de los presupuestos de 2017, porque "nada ha cambiado".

"La aprobación del techo de gasto que también se hace con el PSOE en el año anterior y que supuso un gran beneficio para las comunidades autónomas, que recibieron más de 5.000 millones para políticas sociales, para educación, para sanidad, deben continuar para el próximo año porque así lo piden los españoles", ha manifestado.

Además, ha argumentado que aprobar los presupuestos y el techo de gasto del año que viene "no se trata de ayudar al Gobierno" sino de "estar al lado de España y de los españoles" y cree que, por el contrario, "entorpecer" dichas medidas "solo va en detrimento del crecimiento económico, de la creación de empleo y de la recuperación de toda la sociedad española".

MEMORIA DEL TERRORISMO

Andrea Levy ha recordado también el aniversario de la liberación de Ortega Lara tras "más de 500 días enterrado en vida" y el asesinato "al cabo de diez días" de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA.

"Aún son muchos los españoles que conservan en la memoria el dolor, el golpe brutal de esas imágenes del día de su liberación --ha indicado--. No podemos permitir y el PP nunca va a permitir que se reescriba la historia de ETA y quienes fueron los que asesinaban y perpetraban crímenes como los que tuvimos que sufrir durante los años del terror de ETA".

Por ello, ha celebrado la medida anunciada por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de incluir en los libros de texto de los escolares una parte dedicada "al recuerdo y la lucha contra la banda criminal ETA y contra el conjunto del terrorismo".

Por otra parte, Levy ha recordado que su partido estará representado este sábado en la marcha por el Día del Orgullo LGTBI que tendrá lugar en Madrid y ha incidido en que el PP "cree profundamente en la igualdad de derechos, de oportunidades y en la diversidad". "Proteger al colectivo LGTBI, proteger sus derechos, es garantizar la tolerancia y esar a la altura de lo que es nuestro país y de lo que son los españoles", ha subrayado.