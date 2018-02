La Liga Norte quiere cambiar la UE y advierte de que el euro "no es un dogma"

El candidato de la Liga Norte (LN) para las elecciones del 4 de marzo en Italia, Matteo Salvini, expresó hoy su deseo de "cambiar las reglas" en la Unión Europea (UE) y avanzó que la moneda única "no es un dogma" irreversible.

En un encuentro con la prensa internacional en Roma, Salvini explicitó cómo será la Unión Europea (UE) por la que aboga si gana los comicios, a los que concurre en la coalición de centroderecha de la que también forma parte Forza Italia (el partido del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi), a la que los sondeos dan como ganadora aunque sin mayoría.

A juicio de Salvini, esa UE será "una comunidad de pueblos que respetan algunas elecciones nacionales", por lo que abogó por revisar algunas normativas y tratados que, en su opinión, "en la actualidad bloquean el desarrollo" en el continente.

"Estamos preparados para razonar con todos los demás países europeos acerca de una eventual salida coordinada y acordada de algunos esquemas o vínculos que ahora bloquean el desarrollo en Europa", dijo.

Preguntado por si defiende la salida de Italia del euro, dijo que un referéndum al respecto no es factible al no estar amparado en la Constitución pero defendió que la moneda única "no es un dogma, no es la Biblia, no es irreformable, no es como alguno dice, 'irreversible'".

"Mi objetivo es cambiar las reglas que regulan la convivencia civil en esta Unión", manifestó Salvini, que tomó las riendas de la Liga Norte en 2013 hasta convertirla en un pujante partido nacional.

Para ello la coalición tendrá que ganar las elecciones y después sus integrantes deberán acordar quién será el primer ministro, algo que Berlusconi, inhabilitado políticamente hasta 2019 pero que a juicio de todos los observadores actúa como "factotum" de ese conglomerado político, aún no ha aclarado.

Salvini aseguró que si la LN recibe un solo voto más que la Forza Italia del magnate, exigirá ser designado como jefe del Gobierno.

Con esa autoridad, el líder subrayó su intención de acudir a Bruselas para reclamar la revisión de diversos tratados en materia financiera o migratoria, pues en su opinión el interés nacional debe prevaler frente al derecho europeo.

En caso contrario, adelantó que su hipotético Gobierno podría reducir la aportación económica a los fondos europeos de Italia, un "contribuyente neto" y que, aseguró, registra una clara desventaja entre lo que aporta a las arcas y lo que recibe.

"Puedo reducir mis transferencias a la UE", amenazó Salvini, que dijo estar aliado con la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, los ultraderechistas austríacos del Partido Liberal (FPÖ) o el holandés Geert Wilders.

En este sentido dijo fiarse de Berlusconi, a pesar de que se ha reunido en la capital belga con las autoridades comunitarias para serenarlas ante los amagos de Salvini, dado que "ha firmado un programa común" en el que consta la recuperación de soberanía.

Por otro lado, en caso de ser investido como primer ministro, abogará por unas buenas relaciones con la Rusia de Vladimir Putin ya que la "dañina" política de sanciones ha supuesto pérdidas de hasta 9.000 millones de euros para los exportadores italianos.

En el encuentro fue asimismo preguntado sobre su postura acerca de la inmigración, dadas sus furibundas críticas contra la gestión de este fenómeno que ha desbordado Italia en el último lustro, y aseguró que respetará el lema de su campaña electoral: "Los italianos primero".

Salvini, que dijo tener las botas embarradas por visitar minutos antes un campamento de refugiados en Roma, explicó su proyecto de construir "un país solidario y abierto pero dentro de algunas reglas", que "acoge de buena gana pero en la medida de lo posible".

Resumió sus intenciones al afirmar: "refugiados políticos verdaderos sí, económicos no" porque, aseguró, "hay que tomar una elección puesto que en Italia hay cinco millones de pobres".

Y aseguró tajante que su partido no es xenófobo: "No se me puede imputar como lesivo para alguien que en mi programa defienda a los italianos porque también defiendo a los 5 millones de inmigrantes con la documentación en regla".

Salvini, conocido por lemas como "Stop invasión" de inmigrantes y por sus llamamientos a defender la Cristiandad y tradiciones como el Belén en Navidad, dijo que tiene problema con "cierto tipo de Islam, el que aplica al pie de la letra los escritos del profeta".

Por eso, aseguró, como primer ministro no dará permiso para erigir una sola mezquita si no cumple con dos requisitos: saber quién financia las obras para disipar la sombra de "países integristas" y conocer al que se encargará de predicar.

Y es que uno de los principales problemas de Europa actualmente es el terrorismo islámico, un tema sobre el que le gustaría abordar junto a Putin y a su admirado presidente estadounidense, Donald Trump, a los que invitaría al romano Palazzo Chigi, sede del Gobierno.

Por Gonzalo Sánchez