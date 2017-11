Londres dice que los comicios catalanes ofrecen el retorno a la legalidad

El viceministro británico de Exteriores, Alan Duncan, dijo hoy en el Parlamento que el referéndum de Cataluña fue ilegal, por lo que los comicios autonómicos convocados para el 21 de diciembre ofrecen la oportunidad de "volver a la legalidad".

Duncan, viceministro para Europa y las Américas del Foreign Office, hizo esta observación en la Cámara de los Comunes al responder a una pregunta sobre la crisis catalana presentada por el diputado Hywel Williams, del partido nacionalista galés Plaid Cymru.

El político conservador insistió en que España es un importante país aliado y recalcó que la crisis en Cataluña es un asunto interno que compete a ese país y a su pueblo.

"El Gobierno español ha fijado la fecha del 21 de diciembre para las elecciones regionales. Esto proporciona un camino para el retorno a la legalidad, un principio importante que el Reino Unido apoya enérgicamente", agregó el viceministro al referirse a la petición de Williams para que se debatiera la crisis catalana.

Duncan se mostró contrario a la opinión del Laborismo, cuya portavoz de Exteriores, Emily Thornberry, mencionó que el futuro de Cataluña se ha transformado en una opción "binaria", entre una declaración unilateral de independencia y, por otro, el control directo de la región por parte del Gobierno español.

"Yo no estoy de acuerdo con ella (Thornberry) en la forma en que describe esto. Esta no es una elección binaria como lo define. Es una opción binaria entre mantener la legalidad o no", aseveró el político "tory" en los Comunes.

Todo el pueblo de Cataluña debe "tener voz en el proceso democrático", en virtud de la Constitución española, apostilló.

"Recordaría a la Cámara (de los Comunes) que España es un aliado cercano y un buen amigo, cuya fortaleza y su unidad son importantes", recalcó el viceministro del Foreign Office.

Por su parte, la portavoz laborista de Exteriores pidió que se ponga fin a lo que calificó de "violencia de sanción oficial" en Cataluña y pidió al Gobierno británico de Theresa May que impulse la paz.

Thornberry agregó que su formación apoya la "paz, el diálogo y el fin de la división" en España.

"Creo que actualmente estamos en una posición muy peligrosa, en la que el futuro de Cataluña se ha transformado en una opción binaria. Esta es una elección falsa, una elección imposible entre, por un lado, una declaración unilateral de independencia y, por otro, asumir el control directo desde Madrid", dijo la portavoz laborista.

"No creo que una de las dos opciones ofrezca una solución satisfactoria a esta crisis y no creo que cualquiera de las opciones sea lo que la mayoría de los catalanes o españoles realmente quieren", remachó.

El pasado 27 de octubre, el Gobierno del Reino Unido afirmó que "no reconoce ni reconocerá" la declaración unilateral de independencia que aprobó ese día el Parlamento regional de Cataluña.

"Seguimos queriendo ver cómo se preserva el imperio de la ley, se respeta la Constitución española y se mantiene la unidad de España", señaló la semana pasada un portavoz de May.