Londres quiere una frontera abierta con Irlanda, según el comité parlamentario

El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento británico, Tom Tugendhat, expresó hoy su confianza en que la frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda se mantendrá "tan abierta como sea posible" tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

El político conservador efectuó esas declaraciones antes de viajar mañana con ese comité a Irlanda, donde analizará con el Gobierno de Dublín y con fuerzas económicas y sociales los retos del "brexit".

"Ahora mismo no existe realmente una frontera y me gustaría que en el futuro no se imponga demasiada burocracia u obstáculos para nadie", dijo a la cadena pública irlandesa RTE Tugendhat, quien hizo campaña a favor de la permanencia del Reino Unido en la UE en el referéndum del 23 de junio de 2016.

En su opinión, la relación entre Londres y Dublín es una de las "más importantes" que tienen ambos países, mientras que, recordó, la libre circulación de bienes, servicios y personas es clave para las economías de las dos jurisdicciones de la isla.

Su visión sobre el "brexit" es la de una separación que provoque "tan pocas complicaciones como sea posible" y que mantenga "unos vínculos estrechos", de manera que la "gente pueda, si se quiere, ignorar la frontera porque esa es la naturaleza de la vida diaria" de la ciudadanía en la isla.

Tugendhat explicó hoy que el Comité de Asuntos Exteriores que preside no está implicado en las negociaciones que mantiene el Gobierno de Londres con la UE sobre los términos de su ruptura y que el objetivo de su visita de dos días a Irlanda no es proponer soluciones a la cuestión de la frontera, sino recabar información y diferentes puntos de vista.

El grupo de diputados británicos se reunirá en Dublín con su órgano homólogo en el Parlamento irlandés; con el ministro de Asuntos Exteriores, Simon Coveney, y con el Comité de Asuntos Exteriores, Comercio y Defensa.

También mantendrá encuentros con la patronal irlandesa, IBEC, y se desplazará al condado de Cavan, fronterizo con Irlanda del Norte, para analizar el "brexit" con representantes económicos, políticos y sociales locales.