López-Istúriz (PPE) dice que al Gobierno belga, que ha estado "a punto de caer", no le gusta la presencia de Puigdemont

"Las ocurrencias de Puigdemont perjudican indudablemente a Cataluña y a España, también al Gobierno belga que ha estado a punto de caer porque la misma semana que Puigdemont venía a Bélgica dentro de la libertad de movimientos de personas que hay en la UE, el Gobierno expulsó a veinte inmigrantes sudaneses que posteriormente fueron torturados por el régimen de su país de origen", ha apuntado en declaraciones a 'Los Desayunos de TVE' recogidas por Europa Press.

López-Istúriz ha explicado que, aunque Puigdemont "creyó que yendo a Bélgica iba a ser recibido con alfombra roja" y pese a que "hay dos o tres políticos como en todos los países que han aprovechado la ocasión para agitar la opinión pública", "ni al Gobierno belga ni a su población ven ningún tipo de paralelismo entre lo que ocurre en Flandes y en Cataluña".

Asimismo, ha insistido en que la sociedad europea "ya no compra las imágenes" que los secesionistas catalanes "han intentado vender" de "tanques que invadían Cataluña" durante el referéndum ilegal del 1-O. Es más, ha asegurado que "miles de ciudadanos belgas que pasan sus vacaciones en Cataluña han observado que nada de lo que les habían contado es cierto". "No hay persecuciones por hablar catalán, no hay nada de lo que se ha estado contando", ha zanjado.