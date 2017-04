López Miras (PP), candidato a presidir Murcia con negociación con Cs estancada

La presidenta de la Asamblea Regional de Murcia, Rosa Peñalver, ha propuesto hoy a Fernando López Miras, diputado del PP, como candidato a la presidencia del Gobierno autonómico, mientras este partido y Ciudadanos (Cs) mantienen inamovibles sus posiciones en la negociación para su apoyo.

La vinculación que el PP quiere hacer para que los partidos políticos no puedan ejercer la acusación particular en procesos judiciales en los que se encuentren implicados adversarios de otra formación con la exigencia de Cs de eliminar los aforamientos para diputados y consejeros autonómicos sigue siendo el gran escollo.

El día en el que se ha sabido lo que era previsible, que el candidato elegido por el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, líder del PP regional, optaría a ser investido nuevo jefe del Ejecutivo autonómico, líderes nacionales del PP y Cs han terciado en las negociaciones con declaraciones públicas.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se ha mostrado hoy partidario de una reforma legal que impida el uso "espurio" y "torticero" que de la acusación particular hacen los partidos para intentar ganar por vía judicial lo que no consiguen en las urnas, de forma que se determine la legitimidad de quienes sí tienen derecho a esa acción particular frente a otros que no están afectados .

En Onda Cero, Hernando ha señalado que el PP está dispuesto a cumplir el requisito de Cs siempre que se limite la acusación particular y que no implique un referéndum sobre esa reforma constitucional.

Desde el partido naranja, su secretario general, José Manuel Villegas, ha desvinculado hoy completamente ambas cuestiones, entre otros motivos porque en Murcia es posible acabar con los aforados reformando el Estatuto de Autonomía.

Ciudadanos ve "problemas de constitucionalidad" en la propuesta de restringir quiénes pueden ejercer la acusación particular, puesto que está recogida en la Constitución y a su juicio no debería separarse de otras reformas de la justicia, como las que garantizarían la "independencia" de la fiscalía del Gobierno.

Ha subrayado que si no hubiera sido por el ejercicio de esa acusación "muchos de los casos de corrupción que se están investigando no se hubieran podido investigar", máxime cuando hay "sombras de duda" sobre la independencia del ministerio fiscal.

Desde el PSOE murciano se han abonado también a esta tesis al señalar su secretario de Comunicación, Emilio Ivars, que si se hubiera prohibido a los partidos ejercerla no habrían llegado a los juzgados casos de corrupción como los denominados Totem, Camelot, Fortuna, Roblecillo, Pagamenta, Umbra y Barraca, entre otros.

"El PP prefiere amordazar a la oposición antes que evitar que se cometa corrupción", ha indicado en un comunicado que califica de "pantomima" la vinculación de esa restricción con los aforamientos.

"Al PSOE no lo va a amordazar de ninguna de las maneras" un partido que "arremete contra los denunciantes buscando la impunidad de sus delitos", ha añadido.

El PP murciano ha salido al paso de estas acusaciones con su portavoz, Víctor Manuel Martínez, que ha tirado de argumentario.

"Somos exponente de cómo el PSOE y Podemos han usado los tribunales para conseguir lo que no son capaces de ganar limpiamente en las urnas", ha indicado recordando las más de 80 denuncias de las que han sido objeto los cargos del PP murciano, según sus números.

La portavoz del Gobierno murciano en funciones, Noelia Arroyo, ha declinado pronunciarse sobre la cuestión por no participar ni deber interferir el Ejecutivo en "negociaciones políticas" entre PP y Cs.

No obstante, sobre esa condición "innegociable" para Ciudadanos de eliminar los aforamientos ha señalado que "a veces se abusa de la justicia con intereses políticos".

"Hemos sido protagonistas de ello y lo hemos visto en primera persona, pero no vamos a influir en la negociación, que está abierta", ha añadido.

Ciudadanos inició ayer las negociaciones para dar su apoyo a López Miras, en las que ha considerado "innegociable" la eliminación de los aforamientos de los diputados autonómicos y los miembros del Consejo de Gobierno regional mediante una reforma urgente del Estatuto de Autonomía que debería ser aprobada previamente al debate de investidura.

La presidenta de la Asamblea Regional ha comunicado hoy que a partir del jueves de la próxima semana se abre el proceso para fijar el debate de investidura, cuyos plenos presumiblemente se celebrarían la semana que se inicia el lunes 24 de abril.