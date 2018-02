López Miras "corrobora" que el PP de Murcia, con él como presidente, "no está para pagar lavados de imagen"

El presidente del Gobierno autonómico y del PP regional, Fernando López Miras, ha "reafirmado" y "corroborado" que el Partido Popular de la Región, con él como presidente, "no está para pagar lavados de imagen de nadie". Además, ha ratificado que "aquellos que pretendan, que quieran o que alberguen la posibilidad de que el partido les pague lavados de imagen no tienen hueco en mi proyecto y no tienen hueco en el PP del presidente López Miras".