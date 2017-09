Lukashenko garantiza el repliegue de las tropas rusas de Bielorrusia tras unas maniobras

El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, garantizó hoy el repliegue del territorio de su país de las tropas rusas que participan en las maniobras conjuntas "Zapad-2017".

"En mi opinión, esas garantías ya han sido dadas en muchas ocasiones antes de estos ejercicios", dijo Lukashenko, según informa la Presidencia bielorrusa.

Lukashenko se mostró dispuesto a abordar de nuevo este asunto dentro de una semana "cuando todas las tropas involucradas en los ejercicios, incluido las rusas, se encuentren en sus lugares de emplazamiento permanente".

El líder bielorruso respondió así a los temores de Polonia y los países bálticos que expresaron antes del inicio de los ejercicios su preocupación porque la presencia de tropas rusas en Bielorrusia se convierta en permanente.

Además, criticó a los países occidentales por intentar desacreditar las maniobras con comentarios sobre la falta de transparencia acerca de sus objetivos y el número de efectivos implicados.

"No se preocupen. No somos un Estado agresivo. Ya sufrimos por culpa de las guerras. Acabamos de alcanzar los niveles de población que había antes de la contienda (mundial). De nuestra tierra nunca ha salido una guerra. No pensamos atacar a nadie. Pero si, como dicen en ruso, nos dan en toda la cara, responderemos", señaló.

Al mismo tiempo, aseguró que, dado que el Ejército bielorruso está integrado por 75.000 efectivos, la presencia de varios miles de soldados rusos no cambiaría nada.

"En caso de algún enfrentamiento en el flanco occidental de Rusia y Bielorrusia, el primero que entraría en guerra sería el Ejército bielorruso", agregó.

Las "Zapad ("Occidente", en ruso)-2017" terminan hoy en polígonos militares en el oeste de Bielorrusia y las regiones rusas de Leningrado, Pskov y Kaliningrado, enclave encajado entre Polonia y Lituania.

Según fuentes rusas y bielorrusas, en los maniobras tomaron parte unos 12.700 efectivos, de ellos 7.200 bielorrusos y el resto rusos, aunque la OTAN estimó en más de cien mil los participantes.

El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, criticó la falta de transparencia de Rusia y aseguró que los aliados seguirían muy de cerca las maniobras que arrancaron el 14 de septiembre.

El jefe del Estado Mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov, aseguró al comandante supremo de la OTAN para Europa (SACEUR), el general Curtis Scaparrotti, que las maniobras "Zapad-2017" son puramente defensivas y no están dirigidas contra los aliados.

Similares maniobras dieron paso en 2008 a la invasión de la región separatista georgiana de Osetia del Sur y en 2014 a la anexión rusa de la península entonces ucraniana de Crimea.