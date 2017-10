Macron dice que depende de Londres avanzar en la negociación del "brexit"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reafirmó hoy la unidad de los Estados miembros de la Unión Europea en la negociación sobre el "brexit", la salida del Reino Unido de la UE, y subtayó que lograr avances depende de la primera ministra británica, Theresa May.

"Si no hay acuerdo en la primera fase (de la negociación) no se podrá pasar a al segunda, y principalmente será el Reino Unido el que pierda", declaró Macron en una conferencia de prensa al término de la cumbre de líderes de la UE celebrada ayer y hoy en Bruselas.

El jefe del Estado francés señaló que no se ha recorrido "ni la mitad del camino" en esa primera fase, en la que debe alcanzarse en un acuerdo sobre derechos de los ciudadanos, las fronteras de Irlanda del Norte y la factura que Londres debe pagar por los compromisos que tiene con Bruselas.

Esa es la condición de la UE para abrir nuevos capítulos de la negociación, como la futura relación entre el Reino Unido y el club comunitario o un posible período de transición para el divorcio británico.

Hay "voluntad manifiesta" del Reino Unido de avanzar y se han constatado progresos, pero "queda mucho trabajo por hacer", dijo Macron, quien añadió que May "no ha evocado ni una sola vez" la posibilidad de que no haya acuerdo.

Macron reconoció "gestos de apertura" de May "en las últimas semanas", pero subrayó que falta que el Reino Unido haga "un esfuerzo financiero importante", no sólo con la contribución de Londres al presupuesto comunitario en 2019 y 2020 sino también para "liquidar todos los compromisos" adquiridos con la UE.

En cuanto a los 27 Estados que seguirán formando parte de la Unión Europea, Macron aseguró que están "todos contentos con la unidad y el método de trabajo, con un representante (el negociador comunitario, Michel Barnier) y una agenda única".