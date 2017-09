Macron propone un grupo de países voluntarios para "la refundación de la UE"

El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso hoy la creación en las próximas semanas de un "grupo de la refundación europea" con los países que quieran participar y las instituciones comunitarias para formalizar medidas concretas de aquí al verano del año próximo.

En un discurso en la Universidad de la Sorbona en París en el que trazó su iniciativa europea, Macron planteó también que en 2018 se pongan en marcha en los Estados que lo deseen "convenciones democráticas", para que durante seis meses los ciudadanos debatan sobre esa cuestión.

El objetivo es que la construcción europea deje de hacerse de espaldas a los ciudadanos y que esos debates sean el eje cardinal de las elecciones europeas de 2019, para las que pidió listas trasnacionales que elegirían a los 73 escaños que el Reino Unido dejará de enviar a la Eurocámara por el "brexit".

También busca que ningún país pueda "bloquear a los que quieren avanzar más rápido" en la construcción europea.

Asimismo, el presidente francés presentó varias ideas como "una agencia para la innovación de ruptura" que financie la investigación, en particular para que Europa no quede aparcada en la revolución digital y pueda crear "campeones europeos" en este sector.

Insistió en que la Unión Europea (UE) debe ser puntera en la transición ecológica y que eso debe pasar, entre otras cosas, por establecer un "precio justo" por las emisiones de dióxido de carbono (de como mínimo 25-30 euros por tonelada) y por una aceleración en la construcción de interconexiones de redes energéticas con países como España.

Además, defendió una mayor coordinación de las políticas económicas en la zona euro con "un presupuesto común" y sugirió que en el futuro podría nutrirse con la recaudación del impuesto de sociedades, una vez que se armonice, lo que pasa en primer lugar por una estandarización de su base imponible.

Agregó que se trata de "una oportunidad inédita" para avanzar, precisamente porque en principio ni en Alemania ni en Francia habrá elecciones nacionales en los próximos años.

Macron se mostró favorable a que la UE se abra en el futuro a la integración de los países de los Balcanes.

En una Europa con un funcionamiento más eficiente y a varias velocidades "no me imagino que el Reino Unido no pueda encontrar su lugar", manifestó.