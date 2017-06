Macron: Si se utilizan armas químicas en Siria, Francia bombardeará

El presidente francés, Emmanuel Macron, avisó de que Francia intervendrá militarmente para bombardear los depósitos de armas químicas si se utilizan en Siria, y lo hará incluso si tuviera que actuar en solitario.

"Si se demuestra que se utilizan armas químicas y sabemos trazar la procedencia, Francia procederá a bombardeos para destruir las armas químicas identificadas", subrayó Macron en una entrevista publicada hoy por varios periódicos europeos, entre ellos el francés "Le Figaro".

Contó que al presidente ruso, Vladimir Putin, al que recibió el pasado 29 de mayo en Versalles, le dijo "muy claramente" que será "intratable" sobre esa cuestión y sobre la exigencia de un acceso humanitario a la población afectada por la guerra en Siria.

"La utilización de armas químicas dará lugar a réplicas, incluso de Francia sola", repitió, antes de recordar que esa posición está "perfectamente alineada con la de Estados Unidos".

Puntualizó que con su llegada a la presidencia de Francia hace poco más de un mes su país ha cambiado su postura respecto a la continuidad o no del presidente sirio, es decir que no ha "dicho que la destitución de Bachar el Asad sea una condición para todo" porque "nadie me ha presentado a su sucesor legítimo".

Sus prioridades -precisó Macron- son en primer lugar "la lucha absoluta contra todos los grupos terroristas" puesto que "son ellos nuestros enemigos" ya que esa región "es uno de los focos del terrorismo islamista".

Insistió en que sobre esa cuestión "necesitamos la cooperación de todos para erradicarlos, en particular de Rusia".

La segunda prioridad es "la estabilidad de Rusia" para evitar "un Estado fallido". Macron argumentó que "la democracia no se hace desde el exterior pese a los pueblos" y criticó las intervenciones militares internacionales en Irak y Libia que han dado lugar a "Estados fallidos en los que prosperan los grupos terroristas".