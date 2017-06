La oposición en Madrid reprocha a Ossorio y Victoria que con sus relevantes cargos desconocieran las compras del Canal

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha destacado el "grave quebranto patrimonial que han sufrido todos los madrileños con estas operaciones corruptas" y también el hecho de que 2014 el entonces consejero de Economía, Enrique Ossorio, ya tuvo acceso a la información de los problemas que se estaban produciendo en Emissao y que ahora investiga la Justicia en el caso Lezo.

"Por ello nos preguntamos por qué tardó tanto el Gobierno en poner en conocimiento de la Fiscalía toda esta información. También nos sorprendió que el actual consejero de Presidencia nos hablara de las maravillas de la situación del Canal en América Latina. Una sorpresa más lo descubierto todo. Nos parece una actitud reprochable la que han tenido estos dos años de legislatura. Llama la atención (de que Ossorio y Victoria no supieran nada)", ha argumentado.

El diputado socialista les ha acusado de "dejadez de funciones y responsabilidad, que era controlar qué está pasando con el dinero de los madrileños". "U ocultan una realidad que hoy no han reconocido. En uno de los dos escenarios tenemos un problema", ha añadido.

"Los que hablan de que son unos gestores impecables no tenían un modelo de gestión ni serio ni riguroso. Que no tuvieran un control de las cantidades millonarias que se estaban invirtiendo en Latinoamérica por empresas filiales del Canal, dinero de todos, nos parece una falta de rigor que ha supuesto un quebranto patrimonial a todos los madrileños. Es lamentable que no se ejerzan responsabilidad que se ha adquirido con dinero de todos los madrileños. Su buena o mala marcha repercute en la cuentas de los madrileños. Que se separen de responsabilidad cargos públicos que las debieron asumir nos parece lamentable", ha insistido Lobato.

Para el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, las comparecencias de hoy reflejan "la política de omertá del PP de cubrirse las espaldas unos a otros". "Si algo ha quedado claro hoy es que toda la estructura societaria no respondía a ningún modelo de gestión, sino a una forma de ingeniería para hacer unas muñecas rusas en las que las responsabilidades políticas nunca llegaran a las capas más altas", ha explicado.

"La aportación más importante de Ossorio ha sido defender a Cifuentes y evitar que parezca que hay alguna responsabilidad del Consejo del Canal que era el propietario de todas las sociedades, muchas en paraísos fiscales cuyo único objetivo era evitar todo tipo de control y diluir responsabilidades políticas. No tiene ningún sentido que un empleado tuviera las ideas de andar comprando sociedades en Latinoamérica", ha criticado Ongil.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea, César Zafra, ha indicado que "tanto Victoria como Ossorio se han visto deslegitimados al no dar la cara y decir que todo era cosa de los demás". Además, ha hecho hincapié en que "esta ha sido la forma de trabajar del Partido Popular durante todos estos años: todos han sido compañeros, han estado en bautizos y bodas pero ahora nadie sabe lo que pasaba en el Canal de Isabel II".

En cuanto a la declaración de Victoria, el portavoz adjunto de Cs ha señalado que "no puede decir que no sabía lo que ocurría en la Comunidad de Madrid, ni en la única empresa pública que daba dinero y que preocupaba verdaderamente al PP, porque era la 'gallina de los huevos de oro'".

Zafra se ha referido a la declaración del actual portavoz del Grupo Popular en la Asamblea y ha criticado "el supuesto desconocimiento de todo por parte del portavoz popular al asegurar que el Consejo de Administración del Canal no analizaba el negocio de la empresa pública en Latinoamérica, porque esa función estaba delegada a la filial Canal Extensia".

"Me resulta cuanto menos extraño que Ossorio haya asegurado que nunca llegó a ver el informe de una auditoría que desaconsejaba esa operación porque la empresa brasileña era una ruina", ha sostenido el portavoz adjunto de Cs, quien ha recordado que "el PP sigue estancado en el 'yo no sé nada, yo no vi nada y yo no estaba ahí', ese tiempo ya se ha terminado".

Por último Zafra ha lamentado que Ildefonso de Miguel, el exdirector gerente del Canal de Isabel II, "se haya negado a declarar alegando que, como imputado en el 'Caso Lezo', deba atenerse al marco de las actuaciones judiciales".

Por último, el parlamentario del PP Juan Antonio Gómez Angulo ha incidido en el hecho de que Consejo de Administración del Canal Extensia tenía su propio consejo. "De sus cuatro miembros, me consta que al menos tres han tenido problemas con la Justicia. Las operaciones se hacían desde Canal Extensia y no puede saltar ningún tipo de responsabilidad a los miembros del Canal", ha dicho.

Angulo también ha recordado que la ley de 2008 reformada en 2012 les daba esas facultades pero comunicando posteriormente la información. "A tenor de las contestaciones, no comunicaron esa decisión al consejo de administración", ha reconocido.