Maduro dice que Santos le tiene "envidia" porque "no sabe bailar"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que su par colombiano, Juan Manuel Santos, con quien mantiene profundas diferencias políticas, le tiene "envidia" porque "no sabe bailar" al tiempo que reiteró sus acusaciones a Santos por supuestamente sabotear la importación de medicinas.

"Santos me tiene envidia a mí, además no sabe bailar. Me tiene envidia porque yo bailo la 'Pollera colorá' (una cumbia emblemática de Colombia). Él no sabe ni bailar, qué va a saber bailar un oligarca, un patiquín", dijo Maduro en una alocución televisada.

El líder chavista aseguró que Santos "odia" a la llamada revolución bolivariana y, en este sentido, le acusó de tener "una lista de acciones contra Venezuela" que, aseguró, presentó el pasado día 18 en la sede del Gobierno en Bogotá durante una reunión con el dirigente opositor venezolano Julio Borges.

Según Maduro, la lista que maneja Santos incluye acciones para hacer daño "económico, financiero y comercial" a Caracas con actos como "bloquear" los llamados CLAP, las cajas de comida que el Gobierno importa y entrega a precios subsidiados a millones de venezolanos.

El presidente denunció también que su par colombiano pretende "suspender cualquier medicina que Venezuela esté comprando" en el exterior y "crear un falso positivo en la frontera y crear un conflicto".

Maduro se refiere así a la solicitud opositora de que se abra un canal humanitario en el país para que ingresen medicamentos a Venezuela y la negativa de su Gobierno a esta propuesta por considerarla una excusa para una invasión extranjera.

"Está loco, se le sale la baba de odio, de rabia, porque la revolución bolivariana lo que ha hecho es avanzar, superar dificultades", agregó.