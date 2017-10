Maduro critica el encarcelamiento de Sànchez y Cuixart acusando al Gobierno español de tener "presos políticos"

"No tiene moral el Gobierno de España, que reprimió al pueblo de Cataluña, apresa al presidente de la ANC, que pone preso a uno de los líderes de la sociedad civil catalana, que tiene presos políticos, que persigue al pueblo de Cataluña", ha expresado Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.

En concreto, el presidente venezolano respondía así a unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, en las que aseguraba que la Unión Europea (UE) mantendrá las sanciones previstas contra el gobierno de Maduro. "No tiene moral la oligarquía española para referirse a nosotros, tomen las sanciones que les dé la gana. A Venezuela no la para nadie", ha advertido.

En ese sentido, Maduro ha utilizado la situación de Cataluña para desacreditar al Gobierno de Rajoy, aunque después ha admitido que es un asunto "interno" de España. "No me meto en ese tema, pero no tiene moral para referirse al país más democrático del continente americano, el que parió al libertador Simón Bolívar, que sacó aquí a los Borbones a plomo", ha defendido Maduro.

Sobre las posibles sanciones de la UE, Maduro entiende que Bruselas "se ha dejado poseer por una versión parcializada a favor de la derecha" y actúa "subordinada a la política" del presidente estadounidense Donald Trump.

"Ójala rectifiquen pronto", ha añadido Maduro apelando a la UE y defendiendo que "el chavismo es mayoría e insustituible" en Venezuela, y supone, según el presidente de la república bolivariana, una "garantía de paz para América del Sur y el Caribe".

Del mismo modo, Maduro ha recordado a Bruselas que "España no nos representa" en Europa. "Se presentan como los dueños de América Latina porque son sus tierra, sus colonias", ha dicho con tono despectivo. "¿Cómo va a saber Rajoy dónde queda Venezuela si no sabe dónde queda Cataluña?", ha concluido.