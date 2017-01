Maestre: "Sin Pablo Iglesias, no habría habido Podemos, pero madurar es la capacidad de trascender a las personas"

Así lo ha manifestado Maestre después de que algunos miembros del partido morado como el cofundador Juan Carlos Monedero y la dirigente Carolina Bescansa hayan remarcado que Iglesias es imprescindible para el futuro de Podemos.

"En la política y en la vida es bueno que no haya personas imprescindibles. Sin Pablo, no se habría podido producir el éxito de la organización; fue uno de los impulsores de este proyecto y sin él no hubiera habido Podemos, pero la maduración es la capacidad de trascender a las personas. Eso hace de Podemos un proyecto maduro", ha dicho.

A la pregunta de si teme posibles purgas del sector próximo al número dos de Podemos, Íñigo Errejón, en la próxima Asamblea Ciudadana, la llamada Vistalegre II, Maestre ha señalado que le parece una palabra "horrible" e "impropia de la cultura política heredera del 15M".

"Lo que pido es seguir trabajando, sumar a la gente que falta. Si hay gente que habla de los que sobran, no forman parte de mi cultura política", ha remarcado la dirigente municipal, que ha pedido "no acostumbrarse a palabras" como purga y "entender que la política se puede hacer entre compañeros". "Invito a todo el mundo a hacerlo porque es la mejor herencia del 15M", ha añadido.