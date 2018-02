Maillo no teme que Cs fiche a cargos del PP: "Somos el partido original, somos los originales"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha cargado duramente este viernes contra Ciudadanos, al que ve un partido "veleta" que cambia de opinión en función de sus intereses partidistas. Además, ha dicho que no temen que la formación de Albert Rivera fiche a cargos del PP ante las elecciones de 2019 y ha recalcado que son el "partido original".

Ante las informaciones que apuntan a que Cs no descarta incluir a independientes en sus candidaturas ni tampoco a gente de otros partidos siempre que no ocupen un cargo público, Maillo ha afirmado rotundo que "lo que está claro es que el Partido Popular no va a coger a ninguno de Ciudadanos" a la hora de confeccionar sus listas electorales.

En este sentido, ha ironizado con que el partido de Rivera tiene que estar "mal" en su organización a nivel territorial si tiene que ir a buscar candidatos a otros partidos. "Pensé que tenían un proceso de selección basado en primarias o ¿han cambiado de opinión en eso también?", ha exclamado.

En cualquier caso, ha dicho que enmarca en el "anecdotario" esas informaciones sobre los posibles fichajes de Cs y ha dicho que en el PP hay "cero preocupación" sobre este asunto. "Somos el partido original, somos los originales, y somos los que tenemos que llevar la iniciativa y tener la capacidad de presentar los mejores candidatos en cada uno de los sitios y así lo vamos a hacer", ha apostillado.

EL PP SELECCIONARÁ "A LOS MEJORES"

En este punto, ha subrayado que el PP está trabajando internamente en la selección de los "mejores candidatos" y ha confirmado que en algunos casos van a "adelantar los plazos" de presentación del cabeza de cartel, sin "esperar a lo que hagan los demás".

El coordinador general del PP ha asegurado que "la previsión" es que "antes del verano" haya un "buen número de candidatos" que ya hayan sido designados para las municipales y las autonómicas que se celebrarán en mayo de 2019.

Maillo ha indicado además que en las siguientes semanas seguirán con sus convenciones temáticas por toda España, en las que contarán con la presencia de Mariano Rajoy. A las dos que ya se han celebrado --una en Santiago sobre educación y otra en Córdoba sobre la prisión permanente revisable-- se sumarán otra quincena de foros similares sobre los temas que "preocupan" a los ciudadanos.

Por lo pronto, ya hay fijada una convención sobre pymes y autónomos en Alicante el 17 de febrero, y el 24 habrá otra sobre igualdad, conciliación laboral y familia que se celebrará en Zaragoza. Más adelante habrá otra sobre igualdad de oportunidades en el medio rural y despoblación.

El 'número tres' del PP ha confirmado que en las próximas semanas tomarán la iniciativa política con diferentes propuestas --como la de la prisión permanente revisable-- que lo que buscan es "algunos" se "retraten" con su voto en el Parlamento.

LE PIDE "RECTIFICAR" EN LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

En este punto, el dirigente del PP ha cargado contra Cs por abstenerse en el Congreso en la tramitación de la iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable y ha pedido a esa formación que "rectifique". Esa petición la ha extendido también al PSOE, que votó en contra de esta pena, subrayando que es una figura "constitucional" y no se trata de "una revancha".

Ante la propuesta de Cs para endurecer las condiciones de acceso al tercer grado y los permisos penitenciarios a los condenados por delitos especialmente graves, Maillo ha criticado que quiere "aparentar que no está rectificando" y ha agregado que están "tratando de engañar a la opinión pública".

También ha censurado que la candidata de ese partido en Cataluña, Inés Arrimadas, esté "parada" y como "estatua de sal" en vez de dar un paso adelante para ir a la investidura. Según ha dicho, el voto útil que ese partido recibió en los comicios catalanes se va a convertir al final en "una victoria inútil".