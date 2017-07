Maillo dice que el pacto con Cs no está siendo fácil pero celebra que está en vigor con el fin de agotar la legislatura

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha reconocido este martes que el acuerdo alcanzado con Ciudadanos que permitió la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno no está siendo "fácil", pero ha celebrado que está "en vigor" y se está "cumpliendo" con el objetivo de agotar la legislatura.

En su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Maillo ha hecho un repaso del primer año de legislatura con un balance positivo de ella pese a las dificultades. "Hay días que sí y días que no tanto", ha admitido al ser preguntado si el PP está contento con el pacto con Ciudadanos.

Ante un auditorio entre el que se encontraba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, Maillo ha reconocido que estas tensiones son "normales" y ha insistido en que todas las medidas que se pactaron se están cumpliendo, restando importancia a los desacuerdos con la formación naranja cuando "se coloca del lado de los otros partidos simple y llanamente por no querer acercarse a algunas tesis del Gobierno o por temor a la crítica mediática".

Además, ha lanzado un mensaje al partido de Albert Rivera para recordarle que los triunfos son del Gobierno. "Una cosa es la estabilidad que da Ciudadanos, pero los éxitos del Gobierno son éxitos del Gobierno", ha advertido tras el pacto para la rebaja del IRPF a las rentas más bajas.

El dirigente 'popular' ha explicado que su partido hubiera preferido un acuerdo de gobierno y no sólo de investidura, pero ha celebrado los pactos puntuales que están permitiendo aprobar leyes como el techo de gasto para este año o los Presupuestos de 2017.

De hecho, ha adelantado que la siguiente negociación se centrará en los Presupuestos para 2018 y se abordará de forma "prioritaria" con aquellas formaciones que ya han apoyado al PP en el Congreso durante los últimos meses, como son Ciudadanos o el PNV. "Sería fantástico que el PSOE también quisiera hablar y superara en este tema el no, no y no", ha reconocido.

EL PSOE, IRRESPONSABLE

Para Maillo, esta actitud de los socialistas "negándose a hablar de aspectos económicos" es "irresponsable" porque cree que "no contribuye a nada", ni siquiera a mejorar la situación interna del propio PSOE. "Se está fijando demasiado en Podemos", ha lamentado avisando a los socialistas de que "pretender imitar lo que no se es al final acaba cayendo como una losa sobre uno mismo".

El dirigente 'popular' ha aprovechado en este punto para lanzar el mensaje de que la oposición "también es responsable" y ha explicado que su objetivo es acabar la legislatura, por lo que no aprobar el Presupuesto para 2018 sería "malísimo". "El PP está en condiciones de seguir tejiendo pactos", ha celebrado rechazando que haya "perspectiva electoral".

Maillo ha incidido en que el año 2019 está ya "al máximo casi de elecciones", con las europeas, las autonómicas y las municipales. "Si no hay planteamiento de cita electoral es porque se está negociando para que haya una legislatura que dure. En el partido no nos hemos planteado esa reflexión", ha insistido.

Además, ha recordado los actos que los 'populares' celebrarán coincidiendo con el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas para poner en valor la contribución del partido. "Ha sido un actor principal, con sus aciertos y sus errores", ha sostenido defendiendo que el PP es el partido "que mejor se identifica con España".

LA OPOSICION TAMBIÉN SE EXAMINA

Maillo ha afirmado que los 'populares' representan a todos los sectores sociales, el medio rural y el urbano y tiene "una fuerte implantación territorial", por lo que ha avisado de que "cualquier intento de arrinconar o deslegitimar" al PP "acabará volviéndose contra el que lo intente".

"Querer gobernar desde la oposición está condenado al más absoluto fracaso. La frivolidad es una cualidad que un político no se puede permitir. La oposición también se examina y es responsable de alcanzar acuerdos", ha avisado al volver a hablar de los Presupuestos para el próximo año.