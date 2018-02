Maillo (PP) recalca que Rivera parece "líder de la oposición" con sus "ataques" al Gobierno de Rajoy

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha destacado que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, "más que socio del Gobierno parece líder de la oposición" con sus "permanentes" críticas al Gobierno de Mariano Rajoy, al mismo tiempo que le ha avisado de que con esta actitud "está fortaleciendo" al independentismo.

Así lo ha manifestado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, después de los reproches que Rajoy y Albert Rivera intercambiaron en el Congreso durante la última sesión de control al Ejecutivo. El dirigente 'popular' ha afeado al líder del partido naranja su "deslealtad" y le dicho que "se equivoca" de adversario.

Maillo ha explicado que desde el PP ven con extrañeza" esas críticas que, a su juicio, son "injustas". "Lo que hay que hacer es apoyar al Gobierno", ha remarcado Maillo, que ha reprochado a Ciudadanos que "por un lado" diga que sí respalda al Ejecutivo en su gestión del conflicto catalán y, por otro, esté pensando en "cómo atacarle".

"Al atacarle se está fortaleciendo el independentismo", ha advertido, instando a Ciudadanos a que "ponga el acento" en "los que han burlado la ley" y no en los que velan por su cumplimiento.

Según el diputado del PP, "a veces" Rivera "dedica más tiempo" a lanzar ataques y reproches al Ejecutivo central que a "desenmascarar" a los independentistas. En este contexto, ha pedido al líder del partido naranja que "no tenga tanta prisa" por votar en unas elecciones porque, a su juicio, "ahora no es momento" de eso.

MANO TENDIDA PARA PACTAR LOS PGE

El 'popular' ha asegurado que su partido no tiene "ningún interés" en romper la relaciones con Ciudadanos, sino que lo que quiere es pactar. En este sentido, ha apuntado que le "gustaría" que Cs apoyase los presupuestos de 2018 y ha dicho que el PP seguirá tendiendo "la mano" para lograr un acuerdo.

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de fijarse en el "interés" de España, frente a los "intereses partidistas", y ha censurado que Cs "no quiera sentarse a hablar", algo que ha achacado a que "se han creído las encuestas" que reflejan una subida del partido naranja. "Es un alto riesgo", ha avisado.

Maillo también ha criticado a Ciudadanos porque la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, no haya "dado un paso al frente" para demostrar que existe una alternativa al independentismo de cara a una investidura, a sabiendas de que el partido naranja ganó las elecciones catalanas del 21 de diciembre: "Mucho confeti y voto útil pero la victoria no se ha notado en nada", ha apostillado.

Sobre la posibilidad de dar una presidencia simbólica a Carles Puigdemont desde Bruselas, combinada con otra efectiva desde Barcelona, ha rechazado esta opción, reivindicando una vía "lógica" y "estatutaria": "Al final lo que vale es un nuevo presidente conforme al Estatut, que respete la legalidad y no esté prófugo", ha declarado, insistiendo en el "el único" president que tendrá competencias en la próxima legislatura será el elegido en el Parlament.

"SOSPECHOSO" ENCUENTRO ENTRE CS Y PODEMOS

Por otro lado, ha tachado de "sospechoso" y "curioso" el encuentro entre Ciudadanos y Unidos Podemos --dos partidos "antagónicos, ha apuntado-- para conversar sobre una reforma de la ley electoral que aumente la proporcionalidad.

A su juicio, esta reforma "les interesa políticamente" porque "están buscando votos" y quieren conseguirlos a pesar de no lograrlos en las urnas. Y ha rechazado una reforma electoral "para disminuir la representación de la España que habitualmente no tiene voz" y de la que "no se habla".

Maillo ha reiterado que el PP propondrá que se apoye la lista más votada: "Eso sí sería una gran reforma", ha remarcado, para después incidir en que sería una manera de "dar estabilidad" y de atender "el sentir de la mayoría de los ciudadanos".