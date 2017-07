Maíllo valora el apoyo del PSOE en Cataluña pero cuestiona sus propuestas porque "históricamente se ha liado mucho"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo, ha destacado este martes la importancia de coincidir con el PSOE en el rechazo al referéndum independentista catalán, pero ha cuestionado las propuestas de los socialistas sobre el modelo de Estado. "El PSOE se ha liado mucho históricamente en este tema", ha reprochado.

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Maíllo ha insistido en que la prioridad es manifestar una contundente oposición al referéndum anunciado para el próximo 1 de octubre, que es "ilegal" y por tanto el Gobierno responderá de manera "tranquila y ponderada" sin caer en "provocaciones".

Por ello, ha celebrado que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, compartieran esta postura durante su encuentro en La Moncloa de la pasada semana. "Hay que ir a la mayor, al tema esencial. El apoyo al Gobierno en el 'no' al referéndum es la clave", ha subrayado.

A partir de ahí, ha aceptado que cada partido ponga sobre la mesa las propuestas que quiera, pero ha apuntado que los socialistas se han "liado mucho históricamente en este tema" y ha citado la postura del PSC, la declaración de Granada que plasmó su modelo de Estado, el Estado federal o el plurinacional. "Como diría Patxi López, Pedro qué es eso", ha bromeado insistiendo en que los socialistas "hablan mucho pero no concretan a qué se refieren".

Maíllo también ha lanzado una advertencia a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de que este lunes dijera que pondría todas las facilidades para la votación del 1 de octubre. "Ella sabe que el referéndum, tal y como está planteado, es ilegal", ha aseverado.

El dirigente 'popular' ha censurado así la "ambigüedad permanente" de Colau, que dependiendo del día o de las "presiones" sufridas cambia su postura. En cualquier caso, ha insistido en que la alcaldesa es consciente de que ni ella, ni el Consistorio ni sus funcionarios pueden "cometer ningún tipo de ilegalidad". "Con independencia de que su discurso político pueda cambiar, estoy absolutamente convencido de que esa realidad la conoce perfectamente", ha insistido.

NO ALIMENTAR EL VICTIMISMO

En este contexto, el coordinador general del PP ha adelantado que el Gobierno dará una respuesta "tranquila, ponderada y catalán" al desafío independentista catalán, "firme" en la defensa del Estado de derecho pero sin "caer en la provocación" para no alimentar el "victimismo" de los independentistas.

"Hago un llamamiento a la tranquilidad y la confianza en el Gobierno de España. No vamos a caer en la provocación . No puede haber comportamientos individuales ni colectivos de ilegalidad y el referéndum lo es", ha aseverado ante la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Maíllo considera que el referéndum supone un "desafío" a toda la sociedad y el Estado de derecho y por tanto la respuesta siempre será "dentro de la ley" pero sin caer en las "provocaciones", que a su juicio "no son más que muestra del nerviosismo de quienes saben que este proceso no conduce a nada sino al fracaso y la división de la sociedad catalana".

A su juicio, existen "motivos" para tener "confianza" en las instituciones y ha recordado que el referéndum aún no está sostenido por ningún documento legal. "Hay anuncios sobre anuncios y requeteanuncios, pero todavía nadie ha firmado la pregunta real o el día --ha reprochado para insistir en que en este momento lo importante es mostrarse firme contra su celebración-- No hay sitio para hablar de las respuestas cuando no tenemos claras las preguntas".

NO HABRÁ DIÁLOGO SOBRE UNA ILEGALIDAD

"No va a haber referéndum en Cataluña. El Gobierno y el Estado tienen mecanismos suficientes para evitar que se produzca un referéndum que es claramente ilegal", ha reiterado rechazando de nuevo "entrar en debate" sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución o cualquier otro instrumento.

Además, ha defendido que el Ejecutivo "desde el primer día" ha "tendido la mano" a la Generalitat de Cataluña pero se ha encontrado siempre enfrente una propuesta de referéndum "ilegal". "Y ahí no cabe ningún tipo de diálogo", ha dejado claro garantizando que el PP nunca dialogará sobre "la ruptura de España, una ilegalidad o la ruptura de la soberanía nacional".