Maillo pide a Puigdemont reconducir la situación y no tirarse a la piscina sin agua

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha pedido hoy al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que reconduzca la situación porque aún "está a tiempo", ya que lo contrario supondría "lanzarse a una piscina que no tiene agua".

Martínez-Maillo ha asegurado a los periodistas en Camarzana de Tera (Zamora) que el pleno y la comparecencia de Puigdemont de la próxima semana es un camino que no va a ninguna parte y que "tiene consecuencias inevitables".

Ha recordado al presidente que aún puede "reconducir la situación" y está a tiempo "de volver atrás, está a tiempo de parar, está a tiempo de volver a la legalidad y a la Constitución, está a tiempo de dejar de dividir a la sociedad catalana".

Para el número tres del PP, Puigdemont hace un "gravísimo daño", provoca la "división profunda" de la sociedad catalana y un "daño económico a los catalanes", ya que no sólo hay grandes empresas que quieren marcharse de Cataluña sino que son "cientos" de pequeñas y medianas empresas las que "ya se están yendo" de allí.

"Eso es un drama y el culpable, el único responsable de lo que está sucediendo es el señor Puigdemont y todo el Gobierno de la Generalitat, que ha tomado un camino sin retorno que tendrá consecuencias judiciales", ha advertido.

Martínez-Maillo también ha efectuado un llamamiento a toda la sociedad catalana que habitualmente no sale a la calle para que mañana lo haga con la señera, la bandera de España y la europea y "reivindique el orgullo de ser catalán, español y europeo".

La asistencia a esa movilización en Barcelona, según Martínez-Maillo, debe servir para que los asistentes digan a Puigdemont "que está en minoría, que no les representa".

Por ello, ha pedido a la "mayoría silenciosa" de Cataluña que deje de estar en casa y salga a la calle porque "la calle es de todos", y así mostrarán el "orgullo de ser catalán y también español", y defenderán el trabajo "impecable" que han hecho los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña.

Sobre la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, Martínez-Maillo ha indicado que no es partidario "ni de demonizar ni de pensar que es la panacea" para la solución de todos los problemas.

"El Estado tiene instrumentos suficientes, no sólo ese, para defenderse frente a la ilegalidad, y en cada momento se tomarán las decisiones oportunas", ha declarado el coordinador general del PP y diputado nacional por Zamora.

Preguntado por si se está hoy más cerca que el pasado lunes de reconducir la situación y por la rebaja del tono dialéctico de los nacionalistas catalanes, ha indicado que ellos son conscientes de que están "al borde de la piscina y saben que no hay agua, que no hay vuelta atrás y no hay retorno".

Además, ha manifestado su deseo de que el hecho de que la "sociedad catalana" y los "empresarios pequeños y medianos" les den la espalda provoque que algunos independentistas catalanes "piensen a donde van".

Martínez-Maillo ha realizado estas declaraciones a los periodistas minutos antes de asistir en Camarzana de Tera a la celebración del Día de la Provincia de Zamora.