Maíllo pide a Rivera "no tenga tanta prisa por votar" y mire interés general

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha pedido hoy al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que "no tenga tanta prisa por votar", porque no hay cerca aún ninguna convocatoria electoral, y "mire al interés general" buscando el acuerdo y no el enfrentamiento con los 'populares'.

En una entrevista en RNE, Maíllo ha asegurado que el PP no tiene "ningún interés en romper absolutamente nada" con Ciudadanos, aunque ve con "mucha extrañeza" las profundas críticas que ese partido hace permanentemente al Gobierno.

"A veces tenemos la sensación de que más que socio de Gobierno es líder de la oposición", ha dicho Maíllo sobre Cs, a cuyo líder ha pedido que no tenga "tanta prisa" porque está "mirando demasiado las encuestas y poco el interés general".

Maíllo ha reprochado sobre todo a Ciudadanos que utilice Cataluña para "atacar" al Gobierno, lo que supone un "profundo error, injusto y desleal" que además solo sirve para "fortalecer al independentismo", al tiempo que ha reprochado al partido de Rivera que no dé un paso adelante a pesar de ser la formación que ganó las elecciones catalanas del 21 de diciembre.

En definitiva, Fernando Martínez-Maíllo ha considerado que en Ciudadanos "se han creído las encuestas" y están "forzando innecesariamente", por lo que ha vuelto a pedir a la formación naranja que se avenga a negociar, especialmente los presupuestos del Estado para este año, en pro del interés general.

También ha criticado a Cs por reunirse con Podemos para estudiar la reforma electoral, ha considerado "curiosa" la foto de ayer de los portavoces de ambos partidos y ha advertido de que lo que buscan estas formaciones es restarle voz a la "España interior", lo que generaría un gran conflicto territorial.

Por otro lado, Fernando Martínez-Maíllo ha asegurado que la reunión que el lunes mantendrá el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a la cúpula del PP con los barones regionales del partido se enmarca dentro de la normalidad.

Ha asegurado que él no ve esas quejas o la "altísima" preocupación por parte de los barones de la que hablan los medios de comunicación, en un partido que, ha reiterado, está "muy cohesionado" en torno a Rajoy.