Maíllo anuncia que dejará de presidir el PP de Zamora tras trece años en el cargo

El número tres del PP a nivel nacional ha señalado que el partido de Zamora "se merece un presidente a tiempo completo" y ha reconocido que él no es ahora la persona adecuada.

"Los presidentes provinciales son una estructura muy importante y deben estar en el territorio. Yo he pasado de una situación transitoria a una permanente en el equipo nacional y esto se convierte en algo no deseable", ha argumentado.

Martínez Maíllo lleva año y medio trabajando en el PP de Madrid "con responsabilidades que han ido en aumento", ha reconocido, de ahí su decisión. "Ahora solo puedo venir a Zamora una vez a la semana y esta no es la situación más deseable. En política igual que hay que saber llegar, hay que saber irse", ha indicado antes de anunciar su decisión. "Si las cosas no se pueden hacer bien, es mejor no hacerlas", ha añadido.

UNIDAD

Con seis mil afiliados y más de mil cargos públicos, el PP de Zamora "se merece un presidente a tiempo completo", ha insistido, aunque sin señalar quiénes son sus candidatos favoritos para este puesto. "Lo único que deseo es que continúe este legado de unidad, que no unanimidad, que dejo tras mi paso por el partido", ha dicho.

A pesar de que no será candidato para el congreso provincial, que se celebrará el próximo 3 de junio, Martínez Maíllo ha querido remarcar que no se olvida de Zamora. "Seguiré siendo diputado nacional y cumpliré con mis obligaciones, que compaginaré con las de coordinador de partido", ha finalizado.

El hasta la fecha presidente provincial del partido en la provincia de Zamora ha presidido en Zamora la reunión de la Junta Directiva Provincial, en la que ha aprobado la convocatoria del 13º Congreso Provincial del PP de Zamora, entre otros asuntos.