Maíllo asegura vídeo del PP no es de confrontación e importan más los hechos

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado que el vídeo publicado por su partido que denuncia la "hispanofobia" en Cataluña "no es un vídeo de confrontación" y no deja de ser una "hipérbole de la realidad", además de subrayar que "lo importante no son los vídeos sino los hechos".

En declaraciones en el Congreso, Maíllo ha señalado que todo lo que aparece en el vídeo son declaraciones "reales" y que, en cualquier caso, no se ha buscado "ningún tipo de enfrentamiento".

Ha añadido que el problema no es de banderas sino de "legalidad", la que pretenden "vulnerar" los independentistas y tiene que "restablecer" la Generalitat.

"Los únicos responsables de lo que está pasando son quienes votaron a favor del referéndum que fue declarado ilegal y que se ha suspendido" y, a pesar de ello, han continuado con su estrategia de "vulnerar la soberanía nacional". "Son ellos los que tienen que retroceder posiciones", ha añadido.

Maíllo ha asegurado que los populares siguen teniendo la "mano tendida" para el diálogo, siempre que se haga dentro de la Constitución, porque no se puede negociar con el referéndum como condición ni sobre la idea de "romper España".

A preguntas de los periodistas sobre la financiación autonómica, el "número tres" del PP ha señalado que ahora hay que centrarse en el desafío independentista.

"La pelota está en el tejado de los independentistas, hay que volver a la legalidad constitucional", ha señalado Maíllo, para quien "a partir de ahí" se puede abrir un escenario de diálogo "dentro de la normalidad" y "desde las instituciones" como el Congreso.

Por otro lado, el coordinador general del PP no ha querido entrar en detalle a valorar el análisis de la situación en Cataluña que ha hecho la Conferencia Episcopal.

Y se ha limitado a señalar que ha escuchado a la Iglesia hablar de legalidad. "Seguro que se refieren a la legalidad que representan la Constitución y el Parlamento español", ha dicho.

Por su parte, el vicesecretario de Sectorial, Javier Maroto, ha señalado que la Iglesia "acierta cuando se mantiene en posiciones que pertenecen a la moral y a la ética y deja la política para los políticos".

Pero "cuando alguien trata de representar a todo un colectivo puede tener dificultades en conseguirlo", ha advertido Maroto, quien ha puesto el ejemplo del Fútbol Club Barcelona, que "cuando dice que está a favor del referéndum se le olvida, y se le olvida mucho, que tiene muchos seguidores culés que no son independentistas, especialmente fuera de Cataluña".

Maroto también se ha referido al vídeo del PP, que según ha dicho "trata de recopilar algunos testimonios que algunos quizás habían olvidado", algunos de los cuales, ha admitido, le han producido "asombro".

"Y cada uno que piense lo que considere al escuchar esas declaraciones", ha añadido.