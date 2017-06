Maillo critica el plante de la oposición al PP en la comisión de investigación del Senado: "Se unen para taparse"

En declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press, Maillo ha defendido que debe investigarse la financiación de todos los partidos con el objetivo de ver "cómo mejorarla", y ha rechazado que sólo se cree una comisión en el Congreso para analizar únicamente las finanzas del PP. "Estamos en una estrategia de atacar al Gobierno a toda costa", ha recalcado.

Para el dirigente 'popular', todos los partidos tienen "cosas que explicar". En este sentido, ha mencionado la financiación de Ciudadanos en al ámbito municipal, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en las "sospechas" que existes en torno a la financiación de Podemos por su relación con Venezuela.

Asimismo, el diputado 'popular' cree el objeto de la comisión no es investigar "procedimientos judiciales" si no ver cómo puede mejorarse. "Nosotros no nos colocamos la toga de jueces", ha recalcado, para después criticar que los grupos de la oposición estén "dictando sentencias judiciales" a través de esa comisión en la Cámara Baja.

"CORTA-PEGA DE AUTOS JUDICIALES"

"Lo que han hecho PSOE, Podemos y Ciudadanos es simplemente un corta pega de autos judiciales", ha afirmado. A su juicio, no pretenden "investigar al PP" sino "dictar una sentencia que está dictada de antemano y el simplemente que somos culpables".

Además de cargar contra el plan de trabajo que plantean PSOE, Podemos y Ciudadanos en dicha comisión, ha avisado de que puede provocar un conflicto de poderes con el Poder Judicial. De hecho, ha reiterado que el Tribunal Supremo ya les ha hecho llegar un escrito pidiendo que concreten sus peticiones.

"El Poder Judicial está para juzgar, y el legislativo está para controlar y para hacer leyes", ha destacado, insistiendo en que la intención de la comisión de investigación del Senado busca "determinar con exactitud" las finanzas de todas las formaciones.