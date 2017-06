Maillo avisa que el plan de la oposición en la comisión sobre las cuentas del PP puede provocar un conflicto de poderes

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha advertido este miércoles de que el plan de trabajo que plantean PSOE, Podemos y Ciudadanos en la comisión de investigación del Congreso sobre la presunta financiación irregular del PP puede provocar un conflicto de poderes con el Poder Judicial. De hecho, ha desvelado que el Tribunal Supremo ya les ha hecho llegar un escrito pidiendo que concreten sus peticiones.

"Todo el plan de trabajo que ha planteado la oposición son procedimientos judiciales y eso es un error. Y además es que puede provocar un conflicto de poderes. Cuando hay un procedimiento judicial hay que preservar los derechos fundamentales de las personas que están en ese procedimiento judicial", ha declarado Maillo en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

En este sentido, ha desvelado que es martes recibieron un escrito del Tribunal Supremo relativo a una petición de documentación de la comisión de investigación del Congreso que señala que tienen que concretar "qué documentación y qué juzgado se pide". "Hay que concretar con exactitud de qué se está hablando", ha dicho, para añadir que no se puede hacer una petición de "todas las causas que tenga el PP abiertas".

Dicho esto, Maillo ha explicado que ante esas solicitudes de información, el juez concreto puede acordar "entregarlas o no en función de si es secreto o no y de si perturba o no el procedimiento judicial". "No se pueden colocar la toga de jueces en la sala de la comisión de investigación, prejuzgando y poniendo ya la sentencia porque realmente tienen ya la sentencia redactada", ha enfatizado.

NIEGA PACTO DE SILENCIO CON BÁRCENAS

El coordinador general del PP ha negado un pacto de silencio con el extesorero del PP Luis Bárcenas, que compareció el pasado lunes ante la comisión de investigación del Congreso, y ha justificado que no contestase a las preguntas en que cuando alguien tiene un procedimiento judicial abierto su "derecho de defensa está por encima".

Maillo ha dicho que Bárcenas se acogió a su derecho a no responder como "se puede acoger el resto". En este sentido, ha recalcado que se trata de una comisión "fallida" y puede ocurrir que muchos de los citados acudan a la comisión cuando sean citados pero "nadie hable". "Cuando se constituye una comisión para hacer daño a un partido político, pueden pasar cosas como ésta", ha enfatizado.

Ante el hecho de que el PP firmase con Ciudadanos en su pacto de investidura crear esta comisión, el dirigente 'popular' ha indicado que firmaron hacer una comisión sobre la financiación del PP no "contra el Partido Popular, sin fijar límites temporales ni concretar qué administración se va a investigar". En su opinión, su formación no aprobó un acuerdo para que esto fuera "la ley de la selva".

En este punto, Maillo ha defendido que se pueda investigar también a los demás partidos en la comisión sobre la financiación de todas las fuerzas políticas que el Grupo Popular ha impulsado en el Senado, ya que, según ha recalcado, ellos también tienen sus "vergüenzas".