Malestar y desánimo en cargos del PP por ir "a rebufo" y no "liderar" la batalla contra Puigdemont

La crisis abierta en Cataluña tras la jornada del 1 de octubre ha hecho cundir el malestar y el desánimo en cargos del Partido Popular, que creen que Mariano Rajoy debe "liderar" la batalla contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y sus socios independentistas, en vez de ir a "rebufo" de los acontecimientos.

Numerosos dirigentes del PP consultados por Europa Press coinciden en que el Gobierno debe anticiparse e impedir que el próximo lunes se apruebe una declaración unilateral de independencia en el Parlamento de Cataluña. Para ello, en las filas del partido son cada vez más las voces que abogan por aplicar ya el artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional para tomar las riendas en Cataluña.

Las fuentes consultadas se quejan de que hasta ahora la estrategia de Rajoy haya consistido en responder a cada paso del Gobierno catalán y apuestan por llevar la delantera en vez de ir "a remolque". "No hemos liderado este proceso y no hay nada nada peor que ir por detrás", señala un exdirigente autonómico.

"No hacemos nada ni damos la sensación de hacer nada", sostiene otro veterano parlamentario, que admite abiertamente que hay "decepción" dentro del partido y que echa en falta que los ministros no estén estos días más activos ante el avance del independentismo.

Es una opinión que comparten más miembros del PP, que subrayan además que los independentistas están "ganando la batalla de la comunicación" y han logrado hacerse un hueco en Europa con las imágenes de cargas policiales en la jornada del domingo.

EL GOBIERNO DIJO QUE NO HABRÍA REFERÉNDUM

Las mismas fuentes defienden que el Gobierno actúe cuanto antes y no se conforman con una declaración pública asegurando que no habrá una declaración unilateral de independencia. "También dijo el Gobierno que no habría referéndum y el domingo se pudo ver colas de gente votando", exclama un diputado del Grupo Popular.

Un histórico miembro del PP defiende la necesidad de tomar medidas porque se está poniendo en cuestión "la esencia de las cosas". "O respondes o te vas", proclama, dejando abierta la posibilidad de que en unos meses pueda haber elecciones generales cuando se calme la situación.

Y son cada vez más los cargos del PP que apoyan que Rajoy impulse el artículo 155 incluso sin el apoyo de los socialistas, recordando que el Grupo Popular tiene mayoría absoluta en el Senado. Otras fuentes creen que al final el PSOE de Pedro Sánchez "no podrá decir que no" y no se quedará al margen de esa medida. Se trata, recalcan fuentes del PP, de tomar la iniciativa y no "escudarse en los jueces o en las Fuerzas de Seguridad".

TENSIÓN EN LA CALLE

Fuentes del PP admiten incluso que estos días la tensión y la división que se vive en Cataluña se ha trasladado a la calle, con cargos que ya empiezan a sufrir en primera persona insultos y vuelven a ser increpados, como ocurrió en los momentos más duros de la crisis económica. "Nuestros votantes están enfadados", resumen un miembro del partido.

De hecho, este miércoles decenas de personas acudiron a la protesta que se convocó a las 20.00 horas ante la sede del PP --a través de las redes sociales-- para exigir a Mariano Rajoy que aplique el artículo 155 y tome "de una vez medidas políticas para atajar la rebelión en Cataluña".