Manuela Carmena y Nacho Cano, quedada en el Ayuntamiento

No sabemos si se han visto "tres o cuatro veces por toda la ciudad", pero la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el compositor y músico Nacho Cano han acordado hoy una quedada en el Ayuntamiento.

El motivo: se gustan mucho.

O así al menos lo han declarado ambos, no en el "bar del oro" sino en la clausura del foro de emprendedores South Summit en La Nave del madrileño distrito de Villaverde.

"Me voy a ir al Ayuntamiento que me gusta esta alcaldesa", ha dicho el célebre compositor de Mecano.

"Y yo me voy a llevar al Ayuntamiento a este chico que me gusta mucho. Te lo digo de verdad", ha respondido por su parte la regidora madrileña.

Antes de este 'hasta luego' han protagonizado un diálogo, breve pero intenso, sobre el emprendimiento.

Ambos madrileños, la regidora se jubiló como jueza para hacer una fundación que vendía productos hechos por personas en riesgo de exclusión, después se metió a la política, un "mundo" en el que se critica una "bondad" que para Carmena es una cualidad "imprescindible".

Pese a ello, la regidora se siente querida, lo que le hace "feliz" y le demuestra que la ciudadanía pide otro tipo de políticos. A Cano la 'fuerza del destino' le llevó a escribir canciones, que no a componerlas.

"No he compuesto ninguna canción, estaba ahí cuando la canción pasaba", ha asegurado Cano, que tras hacer "magia" con Mecano quiso asumir nuevos retos.

En el pasado de la primera edil está la judicatura, en el de Nacho Cano momentos duros como las drogas que hicieron que tuviese que despedirse de amigos, han relatado.

En el futuro, la alcaldesa ve como la "rayita" de su vida acortándose por ser mayor, pero quiere ser "puente" y "mecenas" de experiencia hacia los jóvenes; Cano se imagina un escenario concreto: Broadway, donde quiere llevar el musical que prepara con la financiación de otros mecenas.

En su experiencia a lo largo de los años ambos tienen un "punto en común": nutrirse de la alegría de las personas y querer "que todos lo pasen bien", en palabras del músico madrileño.

"Lo que se recibe es lo que has sembrado, si te has portado mal, has sido egoísta, no vas a recibir nada", ha aconsejado por su parte Carmena.

Pero al margen de los sueños y la actitud, el éxito depende de otro factor imprescindible: "la tela".

Así, Cano pide financiación para los jóvenes y aboga porque si no tienen capital sean las instituciones las que les den el respaldo, sin embargo, para Carmena la "tela" no lo es todo sino que hace falta algo "más".

Abrazados con "Hoy no me puedo levantar" de fondo, ambos se han despedido, quién sabe si esta vez en el '33'.