En Marea, PSdeG y BNG lamentan la "represión" en Cataluña y el PPdeG dice que el referendo "vulnera la democracia"

Los partidos políticos de Galicia han vivido de diferente forma la jornada de este 1 de octubre marcado por la situación en Cataluña. Mientras el PPdeG acusaba a la Generalitat catalana de invitar a los ciudadanos a "vulnerar la ley"; PSdeG, En Marea y BNG --estos últimos como "observadores" en Cataluña este domingo-- criticaban con dureza la forma de actuar del Gobierno de Rajoy por "represiva".

Los partidos de la oposición en el Parlamento gallego --En Marea, PSdeG y BNG-- han cargado contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy por la fuerza "excesiva" empleada por las fuerzas del orden para impedir la celebración del referendo; al tiempo que expresaban su preocupación por la difícil situación en la que queda la convivencia entre España y Cataluña tras este 1 de octubre.

Por su parte, el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, aseguró, en un acto celebrado en la mañana del domingo en Lobios (Ourense), que el referendo catalán de este domingo "vulnera las mínimas garantías de un proceso democrático".

Frente a esto, todos ellos en declaraciones a Europa Press, el viceportavoz de En Marea en el Parlamento gallego, Antón Sánchez, ha calificó como "autoritario" el comportamiento del Gobierno central; mientras que la presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, cree que ni Rajoy ni el presidente catalán, Carles Puigdemont, están "legitimados" para solucionar el problema.

Por su parte, el responsable del área internacional del BNG, Rubén Cela, ha asegurado desde Barcelona que "muchas generaciones" de catalanes "no van a olvidar" la jornada de este domingo y que, después de este 1 de octubre, el "encaje cómodo" de Cataluña en España está cada vez más lejos.

PPDEG: "INVITAN A VULNERAR LA DEMOCRACIA"

En mañana del domingo, según un comunicado emitido por los populares gallegos, su secretario xeral, Miguel Tellado, ha lamentado que "algunas personas desde las instituciones, que deberían ser democráticas, inviten a la ciudadanía a vulnerar la democracia".

"No porque lo diga el Gobierno de España, sino porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, por lo tanto, era un referéndum imposible", ha subrayado el político del PPdeG antes de participar en una caminata en Lobios (Ourense).

"Estamos viendo como 45 minutos antes de empezar esa consulta, el Gobierno de la Generalitat cambia las normas para que se pueda votar a través de un censo universal que vulnera las mínimas garantías de un proceso democrático", ha denunciado, justo antes de confiar en que la jornada transcurra con "la mayor de las normalidades posibles".

A continuación, se mostró esperanzado en que las fuerzas y cuerpos de seguridad pudiesen "garantizar la normalidad" en una jornada en la que, según expresó, confiaba en que no sucediese "nada".

"Les pedimos que se miren en el espejo de Galicia. Hace décadas todos mirábamos a Cataluña como una comunidad de referencia y hoy son muchos los catalanes que miran a Galicia como un territorio donde los gobiernos de las mayorías permiten que no haya chantajes de partidos minoritarios como la CUP", ha zanjado.

EN MAREA TACHA AL ESTADO DE "AUTORITARIO"

El viceportavoz de En Marea en el Parlamento gallego, Antón Sánchez, ha reivindicado este domingo 1 de octubre la "demostración de organización y movilización del pueblo catalán". De hecho, el también portavoz nacional de Anova, que este domingo se encuentra en Cataluña para hacer un seguimiento 'in situ' del desarrollo del referéndum, ha tildado de "derrota incontestable" la actuación del Gobierno central.

A éste, en declaraciones a Europa Press, le ha reprochado su carácter "autoritario y represivo" contra "el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro". "Queremos que cese ya la violencia", ha remarcado el político de En Marea en alusión a las cargas policiales para impedir el voto registradas este domingo en Cataluña.

Para Antón Sánchez, el pueblo catalán ha ofrecido este domingo "una demostración de civismo" frente a "una represión brutal ordenada desde el Gobierno". "En Europa deberían tomar nota", ha agregado al respecto, para luego añadir que es "muy difícil" prever lo que pasará este lunes día 2 de octubre.

Y es que, ha continuado, el Gobierno central "no admite cauces democráticos" y actúa como "un gobierno de ocupación". "No tiene legitimidad par actuar en Cataluña", ha zanjado.

PSDEG: RAJOY Y PUIGDEMONT NO ESTÁN "LEGITIMADOS"

Por su parte, también en declaraciones a Europa Press,la presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, ha denunciado este domingo 1 de octubre la "represión policial" registrada en Cataluña, que ha calificado de "excesiva".

Asimismo, ha defendido que ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el de la Generalitat, Carles Puigdemont, están "legitimados" para resolver la actual situación. De hecho, ha asegurado que ambos han perdido la "capacidad para dialogar".

"¿Qué hacemos mañana?", se ha preguntado la también diputada en el Congreso y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, para luego apostar por "encontrar entre todos una solución".

Así las cosas, ha cargado contra las posiciones "tan inmovilistas" de ambos lados --Generalitat y Gobierno central-- y ha hecho hincapié en que "no vale ni la ética de la desobediencia ni la ética de la imposición", en alusión a ambas partes.

BNG: "EL PUEBLO CATALÁN HA DADO UN EJEMPLO AL MUNDO"

El responsable del área internacional del BNG y portavoz nacionalista en Santiago, Rubén Cela, ha pasado la jornada del 1 de octubre en Cataluña, donde ha vivido, según sus palabras, una "experiencia emocionante" aunque "por momentos frustrante".

"El Estado español tenía la opción tomar la vía inglesa con Escocia o la vía turca con el Kurdistán. Han escogido la vía turca", ha declarado Cela a Europa Press desde la capital catalana, donde ha pasado la tarde del domingo tras visitar varios colegios electorales de Badalona durante la mañana.

Allí, cree que el "el pueblo catalán ha dado un ejemplo al mundo" con su comportamiento "cívico y democrático" frente a un Gobierno central que ha actuado de una forma "desproporcionada e insólita en Europa" que ha proyectado al mundo "una imagen lamentable". "Lo que hay aquí es un problema político que, o se resuelve con política o no se resuelve", añade.

Así las cosas, cree que, tras lo acontecido en las últimas semanas y, especialmente, este 1 de octubre; el "encaje cómodo" de Cataluña en España está cada vez más lejos. "Después de hoy va a haber unos cuantos catalanes más que no van a querer saber nada de eso. Muchas generaciones no lo van a olvidar en la vida", ha incidido.

Cuestionado sobre qué seguirá a la jornada de este domingo, Rubén Cela confiesa que no lo sabe porque "no lo sabe nadie". "Me gustaría que se recondujese la situación, que se reflexionase, que se entendiese que no se puede someter a un pueblo por la fuerza. En Madrid son incapaces de leer que lo que pasa en Cataluña. No tienen la más mínima empatía", ha zanjado.